Donna trovata carbonizzata a Peschiera Borromeo, indagini dopo il rogo di un autocarro

Una donna è stata trovata carbonizzata a Peschiera Borromeo dopo l’incendio di un autocarro nella zona industriale. Un vigile del fuoco fuori servizio ha dato l’allarme.

Il corpo carbonizzato di una donna non ancora identificata è stato trovato nella zona industriale di Peschiera Borromeo, comune alle porte di Milano. La scoperta è avvenuta tra i capannoni di via Giusti, dove era divampato l’incendio di un autocarro.

A lanciare l’allarme è stato un vigile del fuoco libero dal servizio, arrivato nell’area dopo aver visto una colonna di fumo nero alzarsi dalla zona industriale. L’uomo avrebbe notato il corpo e avrebbe provato a intervenire, ma ogni tentativo di soccorso si è rivelato inutile.

Sul posto sono arrivati i carabinieri del Comando provinciale di Milano, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’accaduto. Secondo le prime verifiche, l’ipotesi al momento presa in esame è quella del suicidio.