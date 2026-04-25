Gianluca Rocchi indagato a Milano per frode sportiva su Serie A e B stagione 2024 2025

Gianluca Rocchi è indagato a Milano per presunta frode sportiva legata alla stagione 2024 2025. L’inchiesta nasce da un esposto e riguarda alcune decisioni arbitrali, mentre il designatore respinge ogni accusa.

La Procura di Milano ha iscritto nel registro degli indagati Gianluca Rocchi, attuale designatore degli arbitri per Serie A e Serie B, nell’ambito di un’inchiesta su presunte irregolarità legate alla stagione calcistica 2024 2025.

Secondo quanto emerso, al dirigente sarebbe stato notificato un avviso di garanzia nelle ultime ore. L’accusa ipotizzata è quella di concorso in frode sportiva e riguarda alcuni episodi specifici ancora al vaglio degli inquirenti.

L’indagine è coordinata dal pubblico ministero Maurizio Ascione e prende avvio da un esposto presentato nell’estate dello scorso anno. Gli investigatori stanno esaminando circostanze e decisioni che potrebbero aver inciso sull’andamento di alcune gare.

Rocchi ha fatto sapere di affrontare la situazione con tranquillità, ribadendo la propria estraneità ai fatti contestati. Da fonti a lui vicine filtra la volontà di chiarire ogni aspetto e difendersi nel corso del procedimento.