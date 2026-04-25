Trasferirsi a Creta conviene: Danielle Grant lascia il Regno Unito e paga 1000 euro per una villa

Danielle Grant lascia il Regno Unito per trasferirsi a Creta con marito e figlia per ridurre le spese e migliorare la qualità della vita, trovando una casa più grande e costi quotidiani più bassi.

Nel novembre 2024 Danielle Grant, 35 anni, e suo marito Russell, 40, hanno deciso di cambiare radicalmente vita lasciando Leigh-on-Sea, in Inghilterra, per stabilirsi a Creta insieme alla loro figlia di appena tre mesi. Entrambi lavorano nel digital marketing e, grazie alla possibilità di operare da remoto, hanno scelto di vivere in un contesto più tranquillo e meno costoso.

La decisione è maturata dopo anni di insoddisfazione per la vita nel Regno Unito. La coppia racconta di non sentirsi più serena nel proprio ambiente, tra ritmi frenetici e un clima sociale percepito come distante. Il legame con Creta nasce da precedenti viaggi, tra cui una vacanza di cinque anni prima e il viaggio di nozze nel 2023, durante i quali avevano apprezzato l’atmosfera e l’attenzione alla vita familiare.

Il cambiamento ha avuto effetti immediati sul piano economico. In Inghilterra pagavano circa 1.350 euro al mese per un piccolo appartamento, mentre oggi spendono 1.000 euro per una villa con tre camere e terrazza. Anche le altre spese sono diminuite sensibilmente: la bolletta elettrica è passata da circa 190 euro a 80 euro mensili, mentre il costo della vita quotidiana risulta più contenuto.

La differenza si nota anche nelle abitudini quotidiane. Prodotti alimentari locali e biologici sono facilmente accessibili e meno costosi rispetto al Regno Unito. Uscire per bere qualcosa ha prezzi più contenuti rispetto ai circa 22 euro spesi in precedenza per un drink e una birra.

Non mancano però alcune difficoltà. Durante l’inverno, molte attività legate al turismo chiudono e il clima diventa meno mite. Inoltre, la distanza dalla famiglia resta uno degli aspetti più complicati da gestire, soprattutto quando si tratta di eventi importanti a cui non possono partecipare.

La famiglia si trova in Grecia grazie a un visto per nomadi digitali valido due anni. Nei mesi più freddi valutano di spostarsi temporaneamente in altre destinazioni, mantenendo uno stile di vita itinerante con l’obiettivo di garantire alla figlia condizioni migliori e maggiore qualità del tempo.