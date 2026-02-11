Sarah Ferguson pronta al rientro in Regno Unito, cerca lavoro e lascia Andrew

L’ex duchessa di York prepara il rientro nel Regno Unito e cerca un nuovo team di comunicazione. Dopo viaggi all’estero, avrebbe confidato agli amici di dover tornare a lavorare per ragioni economiche.

Sarah Ferguson si muove di nuovo sulla scena pubblica e questa volta senza il sostegno dell’ex marito Andrew. Dopo un periodo lontano dai riflettori, l’ex duchessa di York sta organizzando il rientro nel Regno Unito e mette mano alla propria immagine.

Negli ultimi giorni ha trascorso una breve vacanza sulle Alpi francesi con alcuni amici, poi ha raggiunto gli Emirati Arabi. Durante il viaggio ha fatto tappa a Doha, dove si trovava la figlia Eugenia impegnata in una fiera d’arte nel suo ruolo di direttrice per la galleria Hauser and Wirth.

Non è previsto alcun passo indietro pubblico sulle polemiche legate alla sua amicizia con Jeffrey Epstein. Al contrario, starebbe cercando un nuovo staff di pubbliche relazioni per gestire il ritorno mediatico e preparare la permanenza stabile in patria.

Con gli amici sarebbe stata diretta: ha bisogno di lavorare e di guadagnare. Un cambio di passo netto rispetto agli anni trascorsi accanto ad Andrew, con cui ha continuato a condividere la residenza alla Royal Lodge di Windsor anche dopo la separazione, arrivando a definirsi in passato la “coppia divorziata più felice del mondo”.

Questa volta però non lo seguirà nella nuova sistemazione nella tenuta reale di Sandringham, nel Norfolk. L’intenzione è restare nell’area di Windsor, acquistando o prendendo in affitto una casa, e mantenere una certa distanza dall’ex marito.

Tra chi la conosce c’è scetticismo sulla possibilità di riprendere una vita pubblica come in passato. Le e-mail emerse negli anni hanno mostrato contatti frequenti con Epstein, anche per questioni economiche, e la prosecuzione dei rapporti dopo la sua condanna per reati sessuali, un elemento che continua a pesare sulla sua reputazione.

In quelle comunicazioni risulta anche un incontro a pranzo con le figlie Beatrice ed Eugenia pochi giorni dopo la scarcerazione dell’uomo, un episodio che resta tra i più discussi della vicenda personale dell’ex duchessa.