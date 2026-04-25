MotoGP Jerez 2026: orari TV e streaming GP Spagna con Bezzecchi leader dopo tre vittorie

MotoGP torna a Jerez dopo lo stop per il Qatar cancellato dal conflitto in Medio Oriente con Bezzecchi leader del mondiale e tre vittorie di fila già conquistate

La MotoGP riprende il calendario con il Gran Premio di Spagna sul circuito di Jerez, dopo l’interruzione causata dalla cancellazione della gara in Qatar. Il mondiale riaccende i motori in uno dei tracciati più iconici della stagione.

Il riferimento in classifica è Marco Bezzecchi, protagonista assoluto di questo avvio di campionato. Il pilota italiano, in sella all’Aprilia, ha vinto le prime tre gare e arriva in Andalusia da leader, con l’obiettivo di confermare il suo momento.

Il fine settimana di Jerez si apre sabato 25 aprile con le qualifiche della MotoGP alle 10.45, seguite dalla gara sprint alle 14.55. Domenica 26 aprile spazio alla gara lunga, con partenza fissata alle ore 14.

Il GP di Jerez sarà trasmesso in diretta su Sky Sport MotoGP e disponibile anche in streaming tramite Sky Go e Now. La copertura in chiaro è garantita da Tv8, che manderà in onda qualifiche e sprint il sabato e la gara della domenica alle 14.