Marco Grassetto morto sulla SR308 a 50 anni mentre tornava a casa per i 18 anni del figlio

Marco Grassetto muore a 50 anni in un incidente stradale mentre tornava a casa dal lavoro per festeggiare i 18 anni del figlio, dopo aver preso ferie. Lo schianto è avvenuto nella notte sulla SR308, all’altezza di Cadoneghe.

Marco Grassetto, cuoco di 50 anni residente a Padova, ha perso la vita nella notte del 22 aprile in un incidente lungo la SR308, conosciuta come nuova Strada del Santo. L’uomo stava rientrando a casa dopo il turno al ristorante “Al Vigò” di Vigonza, dove lavorava, con l’intenzione di trascorrere il giorno successivo con la famiglia.

A pochi minuti dalla mezzanotte, nel tratto di strada all’altezza di Cadoneghe, la sua Volkswagen Polo ha invaso la corsia opposta andando a schiantarsi contro un camion che procedeva in direzione contraria. L’impatto è stato frontale e violentissimo. Le cause non sono ancora chiarite, ma tra le ipotesi ci sono un malore improvviso o un colpo di sonno.

I soccorritori del 118, insieme ai Carabinieri e ai Vigili del Fuoco, sono intervenuti rapidamente sul posto, ma per Grassetto non c’è stato nulla da fare. Il conducente del mezzo pesante è rimasto illeso, pur in stato di forte choc per quanto accaduto.

Il giorno seguente avrebbe dovuto essere dedicato ai festeggiamenti per il diciottesimo compleanno del figlio maggiore, per il quale il padre aveva deciso di prendersi una pausa dal lavoro. La notizia della morte è stata comunicata ai ragazzi dai familiari più stretti. Il figlio maggiore ha saputo tutto al rientro da scuola, mentre il più giovane stava arrivando dalla Sardegna per partecipare alla festa.

Nel pieno del dolore, la famiglia ha scelto di autorizzare la donazione delle cornee, con il consenso della madre Valeria, della sorella Anna e dell’ex moglie. Un gesto che permetterà ad altre persone di recuperare la vista.