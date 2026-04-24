Benjamin Netanyahu guarito da tumore alla prostata scoperto in fase precoce durante controlli medici

Benjamin Netanyahu annuncia di aver sconfitto un tumore alla prostata dopo radioterapia, scoperto durante controlli medici di routine. Il premier israeliano spiega di aver affrontato cure mirate senza interrompere il lavoro.

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha comunicato di aver superato un tumore alla prostata individuato in fase iniziale. In un messaggio pubblicato sui social, ha spiegato di essere oggi in buone condizioni di salute e di aver affrontato la malattia senza interrompere la sua attività di governo.

La scoperta è arrivata durante i controlli periodici a cui si sottoponeva dopo un intervento chirurgico effettuato circa un anno e mezzo fa per un ingrossamento benigno della prostata. Proprio in occasione di queste verifiche, i medici hanno individuato una piccola anomalia, inferiore a un centimetro, poi risultata essere un tumore in fase molto precoce, senza segni di diffusione.

Di fronte alla diagnosi, Netanyahu ha scelto di intervenire subito per eliminare il problema, invece di convivere con la patologia. Ha quindi intrapreso un trattamento mirato basato su sedute di radioterapia, portate avanti mentre continuava a svolgere regolarmente i suoi impegni istituzionali.

Al termine delle cure, gli esami hanno confermato la completa scomparsa della lesione. Il premier ha parlato di un esito positivo, spiegando che non sono rimaste tracce della malattia.

Nel suo intervento ha anche chiarito di aver deciso di rinviare la diffusione del rapporto medico di circa due mesi. La scelta è stata motivata dalla volontà di evitare che la notizia potesse essere sfruttata in un momento delicato, durante le tensioni legate al conflitto in corso, per alimentare campagne ostili contro Israele.