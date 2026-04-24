Elsa Rubino fuori pericolo dopo incendio a Crans Montana, trasferita al Regina Margherita di Torino
Elsa Rubino è fuori pericolo dopo il rogo di Capodanno a Crans Montana. La 15enne di Biella lascia la terapia intensiva dopo 58 giorni e viene trasferita all’ospedale Regina Margherita di Torino per proseguire le cure.
La quindicenne Elsa Rubino, rimasta gravemente ustionata nell’incendio avvenuto la notte di Capodanno a Crans Montana, ha lasciato il reparto di terapia intensiva del Centro grandi ustionati del Cto di Torino dopo 58 giorni di ricovero.
La ragazza, originaria di Biella, proseguirà ora il percorso di recupero all’ospedale infantile Regina Margherita, sempre nel capoluogo piemontese, dove resterà per alcune settimane prima del rientro a casa.
Il trasferimento segna un passaggio decisivo nelle sue condizioni cliniche, ormai stabili. L’arrivo in Italia era avvenuto il 26 febbraio scorso, quando Elsa era stata trasportata in elicottero da Zurigo per ricevere cure specialistiche.
L’aggiornamento è stato comunicato dai genitori insieme ai medici del Cto durante un incontro con la stampa, alla presenza dell’assessore regionale alla Sanità Federico Riboldi.
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