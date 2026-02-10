Crans-Montana: fuori pericolo i feriti del rogo di Capodanno ricoverati a Milano

I pazienti rimasti feriti nell’incendio di Capodanno a Crans-Montana e trasferiti a Milano mostrano condizioni cliniche stabili. Le informazioni diffuse dalla Regione indicano un quadro in netto miglioramento.

Tutte le persone rimaste ferite nell’incendio scoppiato a Capodanno a Crans-Montana e ricoverate negli ospedali milanesi non sono più in pericolo di vita. Nessuno dei pazienti è attualmente in terapia intensiva.

Al Niguarda, i feriti che inizialmente necessitavano di cure intensive sono stati trasferiti nel reparto grandi ustioni, segnale di un miglioramento delle condizioni cliniche. Il percorso di assistenza prosegue ora con trattamenti specialistici mirati.

Il rogo di Capodanno nel locale Le Constellation conta un’altra vittima.

Nella giornata di ieri è stata dimessa una donna italo-svizzera di 55 anni, ricoverata a Milano dopo l’incendio. Il rientro a casa è avvenuto dopo ulteriori accertamenti che hanno confermato l’evoluzione positiva del quadro sanitario.

A fornire l’aggiornamento è stato l’assessore regionale al Welfare, Guido Bertolaso, intervenuto a margine della seduta odierna del Consiglio regionale della Lombardia, rispondendo alle domande dei giornalisti.