Lorenzo Musetti batte Hurkacz a Madrid e vola al terzo turno contro Griekspoor

Lorenzo Musetti batte Hurkacz al Masters 1000 di Madrid grazie a una prova solida e precisa. Il tennista italiano chiude in due set e conquista il terzo turno, dove affronterà l’olandese Tallon Griekspoor.

Buona la prima per Lorenzo Musetti al Masters 1000 di Madrid. Venerdì 24 aprile il tennista azzurro ha superato il polacco Hubert Hurkacz in due set, con il punteggio di 6-4, 7-6, guadagnando l’accesso al terzo turno del torneo spagnolo.

L’italiano ha preso subito il controllo del match nel primo set, strappando due volte il servizio all’avversario e costruendo un margine che gli ha permesso di gestire il tentativo di rimonta del polacco. Musetti ha mantenuto lucidità nei momenti chiave, chiudendo il parziale senza concedere troppo.

Nel secondo set la sfida si è fatta più equilibrata, con Hurkacz più efficace al servizio e capace di restare in partita fino al tie-break. Proprio lì Musetti ha fatto la differenza, giocando con attenzione e limitando le occasioni dell’avversario nei turni decisivi.

Con questo successo, l’azzurro si assicura un posto al terzo turno dove affronterà Tallon Griekspoor, pronto a giocarsi un’altra chance nel torneo madrileno.