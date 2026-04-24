Chiara Petrolini condannata a 24 anni per i neonati sepolti a Traversetolo, assolta per il primo omicidio

Chiara Petrolini è stata condannata a oltre 24 anni per la morte e la sepoltura dei due neonati a Traversetolo, nel Parmense. La Corte ha riconosciuto solo una parte delle accuse dopo poche ore di camera di consiglio.

La Corte di assise di Parma ha inflitto una condanna a 24 anni e tre mesi a Chiara Petrolini, 22 anni, al termine del processo sui due neonati trovati sepolti nel giardino dell’abitazione di famiglia a Traversetolo. Il verdetto è arrivato dopo poco più di tre ore di camera di consiglio, sotto la presidenza del giudice Alessandro Conti.

I fatti riguardano due bambini nati a distanza di oltre un anno, il 12 maggio 2023 e il 7 agosto 2024. Entrambi, secondo quanto emerso in aula, sarebbero stati partoriti in casa e poi nascosti sottoterra nel giardino dell’abitazione.

La decisione dei giudici ha escluso la responsabilità dell’imputata per la morte del primogenito, per cui è stata assolta. Diversa la valutazione per il secondo episodio, che ha portato alla condanna. La Procura aveva chiesto una pena più alta, pari a 26 anni, sostenendo la presenza di due omicidi premeditati e altrettanti casi di soppressione di cadavere.

Secondo l’impostazione accusatoria, la giovane avrebbe maturato nel tempo la scelta di non tenere i figli, fino ad arrivare a due episodi distinti ma con modalità simili. Una ricostruzione accolta solo in parte dalla Corte, che ha riformulato le responsabilità nel verdetto finale.

Nel corso del processo, la 22enne aveva respinto le accuse più gravi. Nelle dichiarazioni spontanee rese davanti ai giudici aveva negato qualsiasi intenzione di fare del male ai propri figli, prendendo le distanze dall’immagine di madre assassina emersa durante l’inchiesta.