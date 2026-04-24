Diablo IV Lord of Hatred uscita 28 aprile 2026, pre download attivo e collaborazione con i Korn

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Diablo IV Lord of Hatred arriva il 28 aprile 2026 con il ritorno di Mefisto e il viaggio di Neyrelle, mentre Blizzard apre il pre-download e lancia una collaborazione musicale con i Korn e una chitarra dedicata

Diablo IV Lord of Hatred uscita 28 aprile 2026, pre download attivo e collaborazione con i Korn

Blizzard Entertainment ha fissato al 28 aprile 2026 il debutto globale dell’espansione Lord of Hatred per Diablo IV, accompagnando l’annuncio con nuovi dettagli sui contenuti e sulle modalità di accesso. L’aggiornamento introduce un capitolo centrale della storia, con Mefisto di nuovo al centro della minaccia che incombe sul mondo di gioco. Il filmato introduttivo diffuso nelle ultime ore mostra le conseguenze della corruzione legata al Signore dell’Odio e segue Neyrelle nel suo tentativo di arginare l’influenza del demone. La sequenza chiarisce il punto di partenza narrativo dell’espansione e prepara i giocatori agli sviluppi che attendono nei nuovi contenuti. Durante una diretta ufficiale, gli sviluppatori hanno illustrato anche le principali modifiche al gameplay. Tra queste spicca la sfida denominata “Elmo della community”, insieme a una serie di interventi sul bilanciamento pensati per ridefinire l’esperienza nelle fasi avanzate del gioco, soprattutto nell’Endgame. Per consentire un accesso immediato al lancio, il pre download è stato attivato dal 24 aprile alle ore 01:00 su tutte le piattaforme disponibili, inclusi Battle.net, Xbox e PlayStation. Gli utenti possono così scaricare in anticipo i file necessari ed essere pronti all’apertura dei server. Il lancio dell’espansione è affiancato anche da iniziative esterne al mondo del gaming. I Korn hanno composto il brano inedito “Reward the Scars”, il primo dopo quattro anni, pensato per richiamare le atmosfere di Lord of Hatred. Il video ufficiale è atteso per il 27 aprile alle ore 19:00. Parallelamente, è stata avviata una collaborazione con Jackson Guitars per la realizzazione della X Series Limited Edition Diablo IV Kelly HT. La chitarra presenta un design ispirato a Mefisto e componenti di fascia alta, ed è già disponibile in preordine tramite rivenditori specializzati. Tutti i dettagli tecnici sull’espansione, comprese le modifiche alle classi e le nuove aree esplorabili, sono stati raccolti nel blog ufficiale, punto di riferimento per gli aggiornamenti legati alla versione di lancio.

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