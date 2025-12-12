Diablo IV: Lord of Hatred arriva il 28 aprile

Oggi, in occasione dei Game Awards, Blizzard Entertainment ha svelato Diablo IV: Lord of Hatred, il prossimo capitolo della saga dell'Era dell'Odio e la resa dei conti finale con Mefisto in persona. In arrivo il 28 aprile 2026, la seconda espansione di Diablo IV presenta una campagna ad alto rischio, due nuove e formidabili classi, incredibili evoluzioni delle dinamiche di gioco e svela la regione più antica e leggendaria di Sanctuarium: Skovos.

I giocatori che preacquistano l'espansione potranno immergersi subito nella Luce con il Paladino, la nuova e più attesa classe di Diablo IV. Giocabile fin da oggi, questo radioso campione armato di spada e scudo canalizza il potere sacro per punire la dilagante oscurità scatenata dalla malvagità di Mefisto. Inoltre, con l'acquisto di Lord of Hatred, i giocatori avranno accesso immediato a Vessel of Hatred, la prima espansione di Diablo IV, sbloccando la classe Spiritista, i Mercenari, e le terre selvagge di Nahantu.

LA STORIA | L'Era dell'Odio raggiunge il suo apice

Le legioni degli Inferi si riversano liberamente su Sanctuarium, e ogni presagio mortale svela un frammento del piano a lungo concertato da Mefisto. Mentre le Pozze della creazione attirano il Primo Maligno sempre più vicino, l'umanità come la conosciamo è sull'orlo dell'annientamento. Per impedirlo, l'audace viandante deve ricorrere a un'alleanza fragile e impensabile basata sulla necessità, non sulla fiducia.

NUOVE CLASSI | Il Paladino si erge luminoso, mentre un'ombra incombe all'orizzonte

Paladino: martello, scudo e Luce Sacra convergono tra le mani dell'indomito e devoto guerriero di Diablo. Sfrutta abilità iconiche, tra cui Martello Benedetto, Aure, Zelo e Furia Celeste, oltre a trasformazioni divine come la forma di Giudice. Disponibili da oggi con il preacquisto. A questo link il blog post dedicato.

Una seconda nuova classe attende nelle ombre, pronta a scatenare un potere sfrenato con l'arrivo di Lord of Hatred ad aprile.

NUOVA REGIONE | La prima civiltà di Sanctuarium si rivela

Il viaggio per fermare Mefisto porterà i giocatori nella regione inedita di Skovos, l'antica culla dei Primogeniti e un tempo dimora di Lilith e Inarius. Oggi governata dall'Oracolo e dalla Regina Amazzone, Skovos unisce coste vulcaniche, foreste pluviali, templi dimenticati e rovine sferzate dall'oceano, traboccanti di nuovi demoni, spedizioni e storie.

AGGIORNAMENTI AL GAMEPLAY | Un'esperienza di gioco riforgiata

L'espansione Lord of Hatred introduce le modifiche alle dinamiche di gioco più significative viste dal lancio di Diablo IV:

Albero Abilità rielaborato con limiti aumentati e nuove varianti per le classiUn nuovo Filtro bottino per una raccolta mirataUn sistema di creazione migliorato con il ritorno del Cubo HoradricoUn nuovo e potente sistema di Talismani che permette di creare build basate sui bonus di setPiani di Guerra decisi dai giocatori per definire il percorso dell'endgameEco dell'Odio, una sfida senza fine contro orde demoniache per mettere alla prova le tue abilitàLa possibilità di rilassarsi con la Pesca tra le acque insidiose di Sanctuarium

I giocatori che effettuano il preacquisto avranno accesso anticipato alla classe Paladino, oltre a una scheda Forziere aggiuntiva, due scomparti personaggio aggiuntivi e tre oggetti decorativi di World of Warcraft.

EDIZIONI

Tutte le edizioni di Lord of Hatred includono l'accesso immediato alla prima espansione di Diablo IV, Vessel of Hatred. La Deluxe Edition e la Ultimate Edition aggiungono mascotte, cavalcature, pacchetti di armature, oggetti cosmetici, platino e altro ancora. Trovate tutti i dettagli nel post sul blog di Diablo.

Blizzard ha anche annunciato Diablo IV: Age of Hatred Collection, comprensiva del gioco base e di entrambe le espansioni, un'esperienza pensata per i nuovi viandanti che accedono per la prima volta a Sanctuarium. Combatti a Nahantu, a Skovos e ai confini più remoti del mondo con otto classi uniche, tra cui il nuovo Paladino e lo Spiritista. Al termine della campagna, preparati a sfide finali ancora più impegnative che prevedono cross-play e progressi condivisi.

Per ulteriori informazioni, leggete il post sul blog.