Sciopero Atm Milano 24 aprile 2026: orari e linee ferme fino alle 15, disagi anche sulla funicolare Como-Brunate

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Sciopero ATM Milano il 24 aprile 2026 con stop parziale dei mezzi per protesta sindacale. Linee non garantite in alcune fasce orarie e possibili ripercussioni anche sulla funicolare Como-Brunate.

Sciopero Atm Milano 24 aprile 2026: orari e linee ferme fino alle 15, disagi anche sulla funicolare Como-Brunate

Venerdì 24 aprile 2026 i trasporti pubblici a Milano subiscono modifiche per uno sciopero proclamato dal sindacato Confial Trasporti. L’agitazione interessa la rete Atm e può causare rallentamenti o corse saltate durante la mattinata e nelle prime ore del pomeriggio. Secondo quanto comunicato dall’azienda, il servizio non è garantito tra le 8.45 e le 15. Prima di questa fascia e dopo le 15 i mezzi tornano a circolare regolarmente, nel rispetto delle fasce di garanzia previste. Tram, autobus e metropolitane potrebbero quindi fermarsi o subire variazioni negli orari. Lo sciopero coinvolge anche la funicolare Como-Brunate, dove il servizio può risultare sospeso dalle 8.30 alle 16.30. Anche in questo caso, al di fuori di queste ore la circolazione riprende senza limitazioni. Alla base della protesta una lunga serie di rivendicazioni legate alle condizioni di lavoro e all’organizzazione del servizio. Tra i punti sollevati figurano le barriere architettoniche per i passeggeri disabili, le politiche salariali, la gestione dei contratti e delle pause per il personale, oltre alla sicurezza e alla formazione. Il sindacato segnala inoltre criticità su temi come i parcheggi per i dipendenti, gli spostamenti tra i turni, gli spazi dedicati alle pause e i servizi di supporto ai cittadini, insieme a questioni legate agli abbonamenti agevolati e alla gestione delle ferie.

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