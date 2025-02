Sciopero dei trasporti pubblici oggi 24 febbraio: orari e fasce di garanzia da Roma a Milano

Oggi, lunedì 24 febbraio 2025, il trasporto pubblico locale in Italia è interessato da uno sciopero nazionale di 24 ore, indetto dai sindacati di base. La protesta riguarda autobus, metropolitane e tram in diverse città, con modalità e orari specifici per ciascuna località.

Lo sciopero è stato proclamato per contestare le attuali condizioni contrattuali e salariali nel settore del trasporto pubblico, focalizzandosi sul mancato adeguamento economico per il triennio 2024-2026.

Dettagli per città

Roma : Il servizio è stato sospeso dalle 8:30 alle 17:00. Le fasce di garanzia sono operative dalle 5:30 alle 8:29 e dalle 17:00 alle 19:59.

Milano : I mezzi pubblici sono garantiti fino alle 8:45 e dalle 15:00 alle 18:00. Le interruzioni del servizio sono previste tra le 8:45 e le 15:00 e dopo le 18:00.

Torino: Il trasporto urbano e suburbano è assicurato dalle 6:00 alle 9:00 e dalle 12:00 alle 15:00. Le linee extraurbane e ferroviarie garantiscono il servizio da inizio servizio fino alle 8:00 e dalle 14:30 alle 17:30.

Napoli: L'azienda ANM ha comunicato che lo sciopero si estende dalle 3:01 del 24 febbraio alle 3:00 del 25 febbraio. Per tram, bus e filobus, il servizio è garantito dalle 5:30 alle 8:30 e dalle 17:00 alle 20:00. Le funicolari di Mergellina, Chiaia, Centrale e Montesanto effettuano l'ultima corsa mattutina alle 9:20, riprendendo alle 17:00 con ultima corsa serale alle 19:50. La Metro Linea 1 offre la prima corsa da Piscinola alle 6:30 e da Garibaldi alle 7:10; l'ultima corsa mattutina da Piscinola è alle 9:12 e da Garibaldi alle 9:07. Il servizio riprende alle 17:00 da Piscinola e alle 17:40 da Garibaldi, con ultima corsa serale rispettivamente alle 19:33 e 19:28.

Si consiglia agli utenti di consultare i siti ufficiali delle aziende di trasporto locale per aggiornamenti in tempo reale e ulteriori dettagli sulle fasce di garanzia e sugli orari specifici dei servizi durante la giornata di sciopero.

