Escursionista ucciso da un cane nei boschi di Tirano, indagini sul proprietario dell'animale

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Un uomo di 50 anni è morto a Tirano dopo l’aggressione di un cane nei boschi sopra Trivigno, probabilmente durante un’escursione. L’attacco è avvenuto nel pomeriggio e i soccorsi, arrivati rapidamente, non hanno potuto salvarlo.

Escursionista ucciso da un cane nei boschi di Tirano, indagini sul proprietario dell'animale

Un uomo di 50 anni ha perso la vita nel pomeriggio di giovedì 23 aprile 2026 dopo essere stato aggredito da un cane in una zona montana sopra Tirano, in Valtellina. L’attacco si è verificato nei boschi della località Trivigno, un’area difficile da raggiungere dove la vittima si trovava con ogni probabilità per un’escursione. L’allarme è stato lanciato intorno alle 15.20 e sul posto sono arrivati in breve tempo i soccorritori con l’elicottero dell’Areu, insieme alle squadre del Soccorso alpino e ai militari della Guardia di finanza. Presenti anche i carabinieri per gli accertamenti. Nonostante l’intervento immediato, il medico ha potuto soltanto constatare il decesso dell’uomo. Secondo le prime informazioni, l’animale responsabile dell’aggressione potrebbe essere un cane di grossa taglia, forse un molosso. Gli investigatori stanno cercando di chiarire la dinamica dell’accaduto e soprattutto di risalire al proprietario del cane. Restano da verificare diversi aspetti, tra cui se l’animale fosse libero perché abbandonato o se si trovasse sotto la custodia del padrone al momento dei fatti. Le indagini proseguono per ricostruire con precisione quanto accaduto in quella zona isolata.

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