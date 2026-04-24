Terremoto a Creta, scossa di magnitudo 5.8 avvertita all'alba

Una scossa di terremoto di magnitudo 5.8 ha colpito Creta il 24 aprile all’alba, causata dall’attività sismica dell’area mediterranea. Il sisma è stato avvertito anche lungo la costa sud vicino a Ierapetra.

Una scossa di terremoto ha interessato l’isola di Creta nella mattinata di venerdì 24 aprile. Il sisma, registrato alle 5:18 ora italiana, ha raggiunto una magnitudo di 5.8 secondo i dati forniti dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia.

L’evento sismico si è verificato a una profondità di circa 15 chilometri sotto la superficie terrestre. Le rilevazioni di altri centri internazionali mostrano leggere differenze: il Centro tedesco di ricerca per le geoscienze ha stimato una magnitudo pari a 6, mentre il Servizio geologico degli Stati Uniti ha individuato l’epicentro a circa 11,5 chilometri a sud-est della città costiera di Ierapetra.

Al momento non risultano segnalazioni di danni né di persone ferite. L’area, tuttavia, resta sotto osservazione per eventuali repliche che potrebbero seguire la scossa principale.

La Grecia si trova in una zona ad alta attività sismica del Mediterraneo orientale, dove movimenti della crosta terrestre provocano con frequenza eventi di questo tipo, spesso avvertiti anche a distanza dalle popolazioni locali.