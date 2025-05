Forte terremoto di magnitudo 6.0 registrato oggi a Creta, scossa avvertita in Grecia

Un terremoto di magnitudo 6.0 è stato registrato all'alba di oggi, giovedì 22 maggio, al largo dell'isola di Creta, in Grecia. La scossa è avvenuta alle 5:19 ora italiana, secondo quanto riportato dal sito ufficiale dell'Ingv, l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia.

Epicentro localizzato in mare, scossa profonda 62 km

Il sisma è stato localizzato in mare aperto, a una profondità di 62 chilometri. Al momento non si segnalano danni a persone o cose, ma il movimento tellurico è stato avvertito distintamente dalla popolazione in diverse aree dell’isola. Numerosi residenti si sono svegliati per il tremore, percepito anche in alcune zone della Grecia continentale.

L’evento sismico è attualmente monitorato dalle autorità greche e dall’Ingv, che continuano a raccogliere dati per valutare eventuali repliche. La zona di Creta è considerata ad alta sismicità e già in passato è stata colpita da scosse di forte intensità.