Iran contro il ripescaggio dell'Italia ai Mondiali tra tensioni politiche e ipotesi Fifa

L’Iran contesta l’ipotesi di sostituirlo con l’Italia ai Mondiali a causa delle tensioni con gli Stati Uniti, mentre emergono proposte politiche e scenari alternativi legati alla partecipazione della nazionale asiatica.

L’ipotesi di vedere l’Italia ai Mondiali al posto dell’Iran accende lo scontro diplomatico. L’ambasciata iraniana a Roma ha reagito con fermezza dopo le indiscrezioni secondo cui si starebbe valutando l’esclusione della nazionale asiatica per via del conflitto con gli Stati Uniti.

Il riferimento è alla proposta avanzata da Paolo Zampolli, inviato speciale di Donald Trump, che avrebbe suggerito di inserire gli azzurri nella competizione. L’idea nasce dal possibile ritiro forzato dell’Iran, in un clima internazionale ancora segnato dalle tensioni tra Washington e Teheran.

La risposta iraniana non si è fatta attendere. In un messaggio pubblicato sui social, l’ambasciata ha rivendicato che il calcio si decide sul campo e non attraverso scelte politiche, accusando gli Stati Uniti di voler influenzare la competizione e definendo inaccettabile qualsiasi esclusione legata a motivi extra sportivi.

Lo stesso Zampolli ha spiegato di aver sostenuto la candidatura dell’Italia per ragioni sportive e di prestigio, ricordando i quattro titoli mondiali conquistati dagli azzurri. Il torneo, in programma dall’11 giugno, si giocherà proprio negli Stati Uniti, elemento che rafforza il contesto della proposta.

Dal fronte iraniano, il commissario tecnico Amir Ghalenoei ha ribadito la volontà di partecipare alla competizione, escludendo motivi validi per una rinuncia. Tuttavia, la decisione finale resta nelle mani del governo di Teheran, che in passato aveva già espresso perplessità sull’idea di giocare negli Stati Uniti.

Una possibile soluzione alternativa era stata individuata nello spostamento delle partite del girone in Messico, ma questa opzione non ha trovato il via libera della Fifa. Il ministro dello Sport Ahmad Donyamali ha comunque lasciato aperto uno spiraglio, legando la partecipazione al mantenimento del cessate il fuoco tra le parti coinvolte.

Se l’Iran dovesse rinunciare, la Fifa avrebbe piena autonomia nella scelta della squadra sostitutiva. In questo scenario, la posizione dell’Italia nel ranking mondiale potrebbe rappresentare un vantaggio, anche se non garantisce automaticamente il ripescaggio.

Più probabile, secondo le regole attuali, sarebbe la promozione di una nazionale asiatica. Gli Emirati Arabi Uniti, ad esempio, potrebbero rientrare in gioco dopo l’eliminazione subita nel percorso di qualificazione.

Tra le ipotesi allo studio c’è anche quella di un playoff straordinario tra squadre escluse, da disputare negli Stati Uniti poco prima del torneo. In questo caso, l’Italia rientrerebbe tra le candidate insieme ad altre selezioni europee e asiatiche, con un mini torneo a eliminazione diretta.

Una soluzione simile è già stata adottata in passato in competizioni organizzate dalla Fifa, elemento che rende plausibile un nuovo spareggio. Tuttavia, tutto dipende dall’evoluzione della situazione internazionale e dalle decisioni che verranno prese nelle prossime settimane.

Il quadro resta incerto e i tempi sono stretti. La scelta definitiva non potrà arrivare a ridosso dell’inizio del Mondiale, previsto per l’11 giugno, mentre gli sviluppi del conflitto tra Stati Uniti e Iran continuano a influenzare anche il mondo del calcio.