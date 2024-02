SKATRIX - videogioco su iOS, Android

Niantic, software-house californiana e leader nello sviluppo di tecnologie AR, e lo sviluppatore Reality Crisis hanno firmato un accordo di sette anni per la co-pubblicazione per portare il videogame a tema skateboard Rodney Mullen’s SKATRIX su iOS, Android e visori per la realtà mista. Reality Crisis utilizza gli strumenti e i servizi di Lightship, la piattaforma per developer di Niantic, inclusi alcuni strumenti come VPS (Visual Positioning System) e Shared AR insieme al meshing di Lightship, al Lightship Maps SDK e alla segmentazione semantica per offrire agli utenti un'esperienza di skateboarding in AR a tutto tondo. Le aziende collaboreranno insieme per i prossimi sette anni allo sviluppo, al marketing e alla distribuzione dei titoli del franchise. È previsto inoltre che diverse SKU di SKATRIX saranno lanciate già nel corso del 2024.





"Il team di Reality Crisis ha un piano entusiasmante e ambizioso per lo sviluppo della franchise SKATRIX e ha dimostrato di essere estremamente creativo nell'utilizzare una varietà di funzionalità di Lightship per portare lo skateboarding alla computazione spaziale," dichiara Kjell Bronder, VP di prodotto di Niantic. ""Niantic è orgogliosa di collaborare con Reality Crisis per mostrare come realizzare esperienze in realtà aumentata divertenti e coinvolgenti con Lightship: grazie a SKATRIX tutto ciò si traduce in uno skatepark in AR che abbraccia tutto il mondo reale. Qualsiasi trick sullo skate si sblocca virtualmente e può essere condiviso con altri giocatori attraverso dispositivi mobili e headset per la realtà mista"."Collaborare con Niantic per trasformare il mondo in uno skatepark infinito non è solo eccitante ma anche rivoluzionario," commenta Kasimir Lehto, co-fondatore e direttore del gioco presso Reality Crisis. "Insieme stiamo creando una vera e propria “mentalità da skater” in ognuno, rendendo qualsiasi luogo uno spazio per la creatività e l'avventura. Cerchiamo di far sì che i giocatori guardino al di là dello schermo e si immergano nel mondo reale, vedendo i giochi come estensioni degli sport stessi, migliorando le abilità del mondo reale, la creatività e l'interazione sociale".Rodney Mullen’s SKATRIXIspirandosi all'inventore delle leggendarie mosse di skateboard come l'Ollie, il Kickflip e l'Impossible, il team di Reality Crisis sta creando il primo gioco di skateboard in realtà aumentata. In SKATRIX i giocatori si lanciano per le strade, seguendo percorsi su una mappa che li porterà a esplorare i propri dintorni e raccogliere elementi per costruire uno skatepark. I giocatori possono fare skateboard con il proprio avatar su oggetti del mondo reale con una precisione AR iper-accurata e una fisica realistica, creando lo skatepark dei propri sogni per eseguire dei trick perfetti.