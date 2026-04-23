Escort a Milano, Leao Calafiori e Pedersen smentiscono ogni coinvolgimento nell'inchiesta

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Rafael Leao smentisce ogni coinvolgimento nell’inchiesta su escort a Milano dopo la diffusione del suo nome come parola chiave nelle indagini. Anche altri calciatori intervengono per chiarire la propria posizione.

Escort a Milano, Leao Calafiori e Pedersen smentiscono ogni coinvolgimento nell'inchiesta

L’indagine su un presunto giro di escort collegato al mondo del calcio riporta l’attenzione su Milano e coinvolge indirettamente alcuni giocatori di primo piano. I loro nomi, emersi in alcune verifiche tecniche degli investigatori, non risultano associati ad accuse o iscrizioni nel registro degli indagati, ma hanno comunque alimentato notizie e commenti. Il primo a intervenire è Rafael Leao, attaccante del Milan, che prende posizione pubblicamente per chiarire la propria estraneità ai fatti. Il calciatore respinge ogni ipotesi di coinvolgimento e affida ai propri legali la gestione di eventuali contenuti ritenuti lesivi della sua immagine. Sulla stessa linea si muove Riccardo Calafiori, difensore dell’Arsenal. Attraverso i suoi avvocati, precisa che il suo nome non compare in alcun documento ufficiale dell’inchiesta e che la sua citazione deriverebbe esclusivamente da ricerche effettuate con parole chiave durante le attività investigative. Da qui la richiesta di rettifica nei confronti di chi ha diffuso informazioni inesatte. Interviene anche Marcus Holmgren Pedersen, esterno del Torino, che sui social prende le distanze dalle notizie circolate negli ultimi giorni. Il giocatore nega qualsiasi legame con i fatti descritti e conferma di essersi già rivolto ai legali per tutelare la propria reputazione. Nel frattempo il Garante per la protezione dei dati personali richiama l’attenzione dei media sul rispetto della privacy. L’Autorità sottolinea che la diffusione di nomi non necessari alla comprensione delle vicende può arrecare danno alle persone coinvolte, soprattutto quando non risultano indagate.

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