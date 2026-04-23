Leao respinge le accuse sul caso escort e minaccia azioni legali

Rafael Leao respinge le accuse sul caso escort e interviene sui social per negare ogni coinvolgimento, dopo la diffusione del suo nome nell’inchiesta della Procura di Milano e il rapido rilancio della notizia online.

Rafael Leao prende posizione dopo essere stato accostato all’indagine sulle escort condotta dalla Procura di Milano. L’attaccante del Milan ha scelto i social per chiarire la propria estraneità ai fatti, dopo che il suo nome è circolato su siti e piattaforme digitali.

Il calciatore portoghese ha spiegato di non avere alcun legame con la vicenda e di non essere coinvolto in alcun reato. Nel messaggio diffuso pubblicamente ha ribadito con fermezza di non aver preso parte ai fatti oggetto dell’indagine.

Nel suo intervento ha anche chiesto di non essere associato in modo superficiale alla vicenda, invitando a verificare le informazioni prima di diffonderle. Ha richiamato il rispetto per la vita privata, ricordando che dietro la figura pubblica ci sono persone con una famiglia e una reputazione da difendere.

Infine, il giocatore ha fatto sapere di aver già incaricato il proprio legale di agire contro chi continuerà a diffondere notizie false o ritenute dannose per la sua immagine.