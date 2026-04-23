Mogol verso i 90 anni, dieta, sport e serenità: i segreti della sua lunga vita

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Mogol compirà 90 anni il 17 agosto e racconta come ci è arrivato grazie a uno stile di vita costruito fin da giovane. Dieta precisa, attività fisica costante e serenità nei rapporti sono le basi che segue ogni giorno.

Mogol verso i 90 anni, dieta, sport e serenità: i segreti della sua lunga vita

Mogol si avvicina ai 90 anni, traguardo che raggiungerà il prossimo 17 agosto, e attribuisce la sua forma a un percorso iniziato quando era poco più che maggiorenne. Ospite in televisione, ha spiegato di aver iniziato già a 18 anni a informarsi su alimentazione e benessere, costruendo nel tempo una routine precisa fatta di equilibrio tra corpo e mente. La giornata del celebre paroliere segue uno schema alimentare ben definito. A colazione non rinuncia al kefir, mentre a pranzo privilegia proteine e verdure. La sera opta per un minestrone accompagnato da albumi. Non mancano però piccole concessioni: mezzo bicchiere di vino rosso, che considera utile anche per il cuore grazie alle sue proprietà. Accanto all’alimentazione, lo spazio per l’attività fisica resta fondamentale. Un giorno sì e uno no pratica acquagym, arrivando a completare diverse vasche, e quando può si dedica a lunghe camminate. Anche la qualità dell’aria, secondo lui, ha un ruolo importante: cerca infatti di trascorrere almeno un paio di volte a settimana del tempo respirando aria pulita. Da decenni Mogol porta avanti uno studio personale sulla longevità, convinto che la prevenzione dovrebbe essere insegnata già ai bambini. Questo interesse lo ha spinto anche a scrivere un libro dedicato al tema, in cui raccoglie riflessioni e consigli maturati nel tempo. Oltre a dieta e movimento, dà grande peso all’equilibrio nei rapporti personali. Evita scontri accesi e preferisce il confronto pacato, soprattutto con la moglie. Se emergono divergenze, sceglie di non forzare le posizioni per non creare tensioni inutili. Alla base del suo benessere mette anche atteggiamenti come l’altruismo e la capacità di perdonare. Secondo lui, aiutare gli altri e mantenere relazioni serene contribuisce a vivere meglio e più a lungo.

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