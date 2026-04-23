Yoshi and the Mysterious Book, il nuovo gioco Nintendo tra esplorazione e creature misteriose

Yoshi torna protagonista con Yoshi and the Mysterious Book, un nuovo gioco Nintendo nato da un misterioso libro caduto dal cielo che ha perso la memoria. L’avventura ruota attorno al recupero dei ricordi di Enzo tra mondi colorati e creature insolite.

Un libro parlante di nome Enzo precipita improvvisamente su un’isola abitata da Yoshi e dai suoi amici, dando il via a una nuova avventura. Il volume nasconde un problema inatteso: al suo interno vivono numerose creature, ma Enzo non riesce più a ricordarle. Spetta quindi a Yoshi aiutarlo a ricostruire la memoria esplorando le pagine del libro, trasformate in ambienti ricchi di colori e sorprese.

Durante il viaggio, il protagonista può contare sulle sue abilità più note. La lingua allungabile permette di ingerire oggetti e nemici, mentre le uova possono essere lanciate con precisione per interagire con l’ambiente. Tornano anche il Salto Svolazzante e lo Schianto a Terra, affiancati da una novità: il Colpo di Coda, che consente di trasportare creature sulla schiena e sfruttarle in diversi modi.

Il gioco punta molto sulla curiosità del giocatore. Ogni creatura incontrata può essere studiata con azioni diverse, come essere mangiata, colpita o osservata da vicino. Dopo aver raccolto informazioni, si completa una scoperta che permette di registrarla nel libro. A quel punto si può scegliere un nome oppure affidarsi ai suggerimenti di Enzo, contribuendo a riempire le sue pagine perdute.

L’avventura si sviluppa attraverso capitoli che si sbloccano progressivamente. Le ambientazioni variano tra montagne, coste e vallate, ognuna popolata da esseri con comportamenti particolari. Alcuni cantano, altri si moltiplicano o si muovono in gruppo, rendendo ogni esplorazione imprevedibile.

Non manca l’integrazione con gli amiibo, che possono essere utilizzati per ottenere monete o bonus casuali. Le risorse raccolte servono a sbloccare indizi utili per individuare creature ancora sconosciute e completare il catalogo.

Nel corso della storia entrano in scena anche Bowser Junior e Kamek, impegnati in una ricerca parallela all’interno del libro. Le loro mosse aggiungono ulteriori sviluppi all’avventura, spingendo Yoshi a scoprire cosa si nasconde dietro la loro presenza tra le pagine di Enzo.