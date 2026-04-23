GeForce NOW introduce etichette Xbox Game Pass e Ubisoft+ per trovare subito i giochi disponibili
GeForce NOW introduce nuove etichette per Xbox Game Pass e Ubisoft+ per facilitare la scelta dei giochi disponibili in streaming, migliorando l’accesso immediato ai titoli già inclusi nelle proprie librerie.
GeForce NOW aggiorna la propria piattaforma con un sistema più intuitivo per individuare i giochi pronti allo streaming. Le nuove etichette dedicate a Xbox Game Pass e Ubisoft+ compaiono direttamente nell’app, permettendo agli utenti di capire a colpo d’occhio quali titoli possono essere avviati senza ulteriori passaggi.
La novità elimina le incertezze nella selezione dei contenuti e consente di accedere rapidamente ai giochi già inclusi nei propri abbonamenti. Il servizio resta compatibile con diversi dispositivi, dai laptop meno performanti ai Mac, fino alle TV tramite SHIELD e Fire TV Stick, offrendo prestazioni avanzate con tecnologia RTX.
L’aggiornamento arriva insieme all’ingresso di sei nuovi titoli nel catalogo settimanale. Tra questi figura Vampire Crawlers: The Turbo Wildcard, disponibile dal 21 aprile anche tramite Game Pass, insieme ad altre uscite distribuite nei giorni successivi.
Tra le novità figurano anche Tides of Tomorrow, disponibile dal 22 aprile, e ’83, in arrivo il 23 aprile, entrambi compatibili con le più recenti schede grafiche RTX. Nello stesso giorno entra anche Diablo III tramite Ubisoft Connect, ampliando ulteriormente la libreria accessibile.
Completano l’elenco Deserto cremisi, giocabile attraverso l’ecosistema Xbox Play Anywhere, e MapleStory M su Steam. Parallelamente, viene introdotta una nuova ricompensa legata a Marvel Rivals, destinata agli utenti della piattaforma.
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