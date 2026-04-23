Raphinha è il nuovo ambassador globale di realme, partnership tra calcio e tecnologia

Raphinha diventa volto globale di realme per rafforzare il legame con i giovani attraverso calcio e tecnologia. Il marchio punta sulla popolarità dell’esterno del Barcellona per una nuova campagna internazionale.

Il calciatore brasiliano Raphinha è stato scelto da realme come nuovo ambassador globale. L’azienda di smartphone amplia così la propria strategia, puntando su una figura molto seguita per avvicinarsi ancora di più al pubblico giovane.

Cresciuto nell’Avaí Futebol Clube, Raphinha si è affermato nel calcio europeo fino a diventare uno dei protagonisti del FC Barcelona e della nazionale brasiliana. In campo si distingue per velocità e capacità di creare occasioni, mentre fuori è attivo in iniziative sociali dedicate a giovani e comunità in difficoltà.

La scelta del giocatore si inserisce in un progetto più ampio che unisce sport e tecnologia. Il calcio, con il suo seguito globale, diventa uno strumento diretto per parlare alle nuove generazioni, che vedono nello sport un modo per esprimere identità e passione.

La collaborazione darà vita alla campagna “Make it Raphinha, Make it realme”, con contenuti e iniziative pensate per raccontare ambizione e crescita personale. Il messaggio ruota attorno alla fiducia nelle proprie capacità e alla possibilità di trasformare le idee in risultati concreti.

Alla base del progetto c’è anche il concetto di “R prophecy”, un richiamo ai grandi nomi del calcio come Ronaldo e Romário. L’idea è legare il talento alla determinazione, raccontando un percorso che supera i limiti e ridefinisce gli obiettivi.

Nei prossimi mesi sono previste attivazioni e contenuti dedicati, anche in vista dei grandi eventi calcistici internazionali. L’azienda punta a inserirsi nel racconto globale del calcio, sfruttando un momento di forte attenzione mediatica verso questo sport.