Nasce la trusted tech alliance, accordo globale tra aziende per tecnologia sicura e trasparente

Giuseppe Saieva | 14 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Al via un’alleanza globale tra colossi della tecnologia per definire regole comuni su sicurezza, trasparenza e gestione dei dati. Coinvolte 15 aziende di dieci Paesi, con focus su intelligenza artificiale, cloud e infrastrutture digitali.

nasce trusted

Quindici grandi aziende del settore tecnologico hanno annunciato la nascita della Trusted Tech Alliance durante la Munich Security Conference. Il gruppo riunisce realtà provenienti da Africa, Asia, Europa e Nord America con l’obiettivo di lavorare insieme su standard comuni lungo tutta la filiera digitale.

L’iniziativa copre ambiti che vanno dalla connettività al cloud, fino ai semiconduttori, al software e all’intelligenza artificiale. Le aziende coinvolte puntano a garantire sistemi affidabili, indipendentemente dal Paese di origine dei fornitori.

Alla base dell’accordo ci sono regole condivise su trasparenza, sicurezza e protezione dei dati. Le imprese aderenti si impegnano a sviluppare e gestire tecnologie seguendo criteri verificabili, con controlli indipendenti e una gestione responsabile durante tutto il ciclo di vita dei prodotti.

Tra i firmatari figurano nomi di primo piano come Anthropic, AWS, Cassava Technologies, Cohere, Ericsson, Google Cloud, Hanwha, Jio Platforms, Microsoft, Nokia, Nscale, NTT, Rapidus, Saab e SAP. Il gruppo intende crescere coinvolgendo altri operatori globali.

Le aziende hanno definito cinque principi operativi: governance aziendale chiara ed etica, sviluppo sicuro e trasparente, controllo delle catene di fornitura, promozione di un ecosistema digitale aperto e rispetto delle normative con particolare attenzione alla tutela dei dati.

Il progetto nasce mentre governi e imprese chiedono maggiore affidabilità ai fornitori tecnologici, in un contesto segnato da rapidi cambiamenti e da una crescente diffidenza verso gli effetti delle tecnologie digitali su società ed economia.

I membri dell’alleanza intendono collaborare con istituzioni e clienti per rafforzare la fiducia pubblica, sostenere la crescita economica e favorire la creazione di nuovi posti di lavoro legati alle tecnologie emergenti.

Secondo i promotori, nessun singolo Paese o azienda può costruire da solo un sistema digitale sicuro. La cooperazione internazionale viene indicata come condizione necessaria per garantire infrastrutture resilienti, interoperabili e capaci di sostenere l’espansione dell’intelligenza artificiale.