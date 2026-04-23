Juventus, Yildiz verso il recupero per il Milan dopo il problema al ginocchio

Kenan Yildiz resta in dubbio per Milan-Juventus a causa di un’infiammazione al ginocchio. L’attaccante turco ha saltato il Bologna per precauzione, ma il rientro in gruppo riapre la corsa a una maglia da titolare.

La Juventus aspetta notizie definitive su Kenan Yildiz in vista della sfida contro il Milan, partita della 34esima giornata di Serie A che pesa anche nella corsa alla prossima Champions League.

L’attaccante bianconero è alle prese con un’infiammazione al ginocchio accusata nei giorni scorsi, problema che lo ha costretto a saltare l’ultimo impegno di campionato vinto 2-0 contro il Bologna all’Allianz Stadium.

L’assenza contro i rossoblù è stata gestita con prudenza, senza forzare i tempi di recupero in un momento decisivo della stagione. La scelta è servita a evitare rischi e a permettere al giocatore di lavorare con maggiore attenzione sul fastidio fisico.

Dopo una fase di allenamenti personalizzati, Yildiz è tornato a svolgere il lavoro con il resto del gruppo. Un segnale positivo che lascia aperta la possibilità di vederlo in campo dal primo minuto nel big match di San Siro.

Le prossime ore saranno decisive per capire se il turco potrà essere pienamente disponibile. Il suo recupero rappresenterebbe un’opzione preziosa per la Juventus, impegnata in uno scontro diretto che può incidere in modo pesante sulla classifica.