Berrettini ko a Madrid con Prizmic e sbotta in campo, ora punta agli Internazionali d'Italia

Matteo Berrettini esce subito dal Masters 1000 di Madrid dopo il ko con Dino Prizmic, maturato tra difficoltà fisiche e nervosismo. Durante il match il romano ha sbottato verso il suo angolo, lasciando trasparire tutta la frustrazione.

Matteo Berrettini saluta Madrid al debutto. Il tennista romano è stato eliminato al primo turno del Masters 1000 spagnolo dal croato Dino Prizmic, che si è imposto in due set con il punteggio di 6-3, 6-4.

La partita ha mostrato da subito un azzurro in difficoltà, lontano dalla condizione migliore e incapace di trovare continuità nei momenti decisivi. Prizmic ne ha approfittato con lucidità, prendendo in mano il confronto e chiudendo senza lasciare spazio alla rimonta.

Nel corso del match è emersa tutta la tensione di Berrettini. Durante una fase delicata dell'incontro, il romano si è rivolto con durezza al proprio angolo mentre arrivavano indicazioni tattiche per provare a cambiare l'inerzia della sfida.

"Perché mi parli di tennis?", ha gridato Berrettini. Poi ha aggiunto "Non sono in grado di competere, lo vedi o no?", respingendo anche i suggerimenti tecnici ricevuti e chiarendo che, a suo giudizio, il problema non riguardava aspetti come la traiettoria della palla.

Lo sfogo racconta bene il momento del tennista azzurro, ancora alle prese con una stagione segnata dai problemi fisici. L'uscita immediata dal torneo di Madrid arriva in un periodo complicato, ma il prossimo appuntamento è già vicino.

Berrettini tornerà infatti in campo agli Internazionali d'Italia, il torneo di casa, con l'obiettivo di lasciarsi alle spalle una giornata pesante e ritrovare condizione e risultati davanti al pubblico romano.