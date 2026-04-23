Morte dopo Tac a Tricase, indagine su possibile shock allergico e dimissioni anticipate

Un uomo di 76 anni è morto dopo una Tac coronarica a Tricase per una reazione al mezzo di contrasto. Dopo l’esame era stato dimesso nonostante sintomi evidenti, poi il peggioramento improvviso durante il rientro a casa.

Un controllo medico di routine si è trasformato in un caso giudiziario nel Salento. La Procura di Lecce ha aperto un fascicolo sulla morte di un uomo di 76 anni, residente a Corsano, deceduto il 29 gennaio dopo essersi sottoposto a una Tac coronarica all’ospedale “Cardinale Panico” di Tricase.

Secondo quanto denunciato dai familiari, il decesso sarebbe legato a una grave reazione al mezzo di contrasto utilizzato durante l’esame. Il legale della famiglia, Luciano De Francesco, contesta la gestione clinica del caso e parla di dimissioni avvenute troppo presto, oltre a ritardi nei soccorsi che avrebbero compromesso ogni possibilità di intervento efficace.

Il pensionato si era presentato in autonomia per l’accertamento nel tardo pomeriggio. Subito dopo la somministrazione del contrasto, come riferito dal figlio, sarebbero comparsi segnali chiari di malessere, tra cui ponfi sulla pelle, senso di disagio generale e fastidi alla gola. Dopo la somministrazione di cortisone, i sanitari avrebbero ritenuto la situazione sotto controllo e disposto le dimissioni.

Una decisione che la famiglia considera inadeguata. Secondo il legale, in presenza di una reazione allergica di questo tipo il paziente avrebbe dovuto restare in osservazione per almeno 24 ore, seguendo i protocolli previsti per il rischio di shock anafilattico.

Il quadro clinico è precipitato mentre l’uomo stava tornando a casa. Le difficoltà respiratorie sono diventate rapidamente gravi, costringendo i familiari a contattare il 118. Viene segnalata un’attesa di circa mezz’ora prima dell’arrivo dei soccorsi, con un’ambulanza inizialmente priva di medico a bordo.

Trasportato nuovamente in ospedale in condizioni critiche, il 76enne è morto poco dopo. Nel referto è indicato un arresto cardiocircolatorio conseguente a shock allergico. Gli inquirenti stanno ora valutando la documentazione sanitaria per accertare eventuali responsabilità e stabilire se affidare una consulenza medico-legale.