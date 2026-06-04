Real Madrid, promessa elettorale su Haaland: il Manchester City smentisce e minaccia azioni legali

Il nome di Erling Haaland è finito al centro del dibattito calcistico internazionale dopo una dichiarazione che arriva direttamente dalla corsa alla presidenza del Real Madrid. Enrique Riquelme, imprenditore spagnolo candidato alla guida del club madrileno, ha infatti promesso l'acquisto dell'attaccante norvegese nel caso in cui dovesse vincere le prossime elezioni.

Durante un'apparizione televisiva, Riquelme ha mostrato simbolicamente una maglia del Real Madrid con il nome di Haaland e il numero 9, presentandolo come uno dei futuri rinforzi della squadra. Non si è fermato qui: il candidato ha dichiarato di aver sottoscritto un impegno formale per portare al Santiago Bernabéu sia Rodri sia il centravanti del Manchester City.

Secondo quanto sostenuto da Riquelme, l'operazione sarebbe possibile grazie al pagamento di una presunta clausola rescissoria presente nel contratto del giocatore. Le sue parole hanno immediatamente attirato l'attenzione del mondo del calcio e provocato una reazione durissima da parte del club inglese.

Il Manchester City ha risposto attraverso una comunicazione ufficiale, negando categoricamente qualsiasi possibilità di trasferimento. La società ha precisato che le indiscrezioni diffuse dalla Spagna non corrispondono alla realtà e che nel contratto di Haaland non esiste alcuna clausola che possa consentire un'operazione di questo tipo.

I dirigenti dei Citizens hanno inoltre fatto sapere di stare valutando possibili iniziative legali per l'utilizzo dell'immagine del calciatore all'interno della campagna elettorale del candidato alla presidenza del Real Madrid. Una presa di posizione netta che aggiunge ulteriore tensione a una vicenda nata lontano dal mercato ufficiale ma destinata a far discutere ancora.

Nel frattempo, a Madrid continua il confronto tra Riquelme e l'attuale presidente Florentino Pérez. Come spesso accade nelle competizioni elettorali che riguardano il club spagnolo, le promesse legate ai grandi acquisti diventano uno degli strumenti principali per conquistare il consenso dei soci chiamati a scegliere la futura guida della società.