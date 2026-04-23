Vasto, padre uccide il figlio con un'ascia e parla di legittima difesa

Antonio Sciorilli ha ucciso il figlio Andrea a colpi d’ascia a Vasto dopo una lite domestica degenerata in violenza. Davanti al giudice ha dichiarato di essersi difeso, mentre la città si prepara ai funerali del giovane.

Antonio Sciorilli, 52 anni, ha ammesso di aver colpito a morte il figlio Andrea, 21 anni, durante un violento scontro avvenuto nella loro abitazione di Vasto domenica 19 aprile. Comparso davanti al giudice per la convalida dell’arresto, l’uomo ha scelto di non rispondere alle domande ma ha rilasciato una dichiarazione spontanea sostenendo di aver agito per legittima difesa.

Assistito dagli avvocati Alessandro Orlano e Massimiliano Baccalà, l’indagato ha cercato di spiegare la dinamica dell’episodio, che secondo quanto ricostruito si è concluso con tre colpi d’ascia mortali. La difesa ha chiesto la revoca della custodia cautelare in carcere o, in alternativa, una misura meno restrittiva. Il giudice per le indagini preliminari si è riservato di decidere nelle prossime ore.

Intanto la comunità locale si prepara a salutare il giovane. I funerali di Andrea Sciorilli sono stati fissati per venerdì 24 aprile alle 15.30 nella chiesa di San Marco Evangelista. La vicenda ha scosso profondamente la città, già segnata da rapporti familiari difficili all’interno della stessa casa.

Secondo quanto emerso, i contrasti tra padre e figlio andavano avanti da tempo. Nel 2024 erano state presentate denunce da parte del padre e della sorella, con l’attivazione del cosiddetto codice rosso per situazioni di violenza domestica. La denuncia era poi stata ritirata e la sorella si era trasferita altrove, ma le tensioni non si erano mai spente, fino all’epilogo tragico di domenica.