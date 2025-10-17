NBA 2K26 Arcade Edition ora disponibile su Apple Arcade
Rivivi momenti iconici, sfida gli amici e crea l’esperienza NBA definitiva nell’ultimo capitolo della serie NBA 2K su iPhone, iPad, Mac, Apple Vision Pro e Apple TV.
2K ha annunciato oggi che NBA® 2K26 Arcade Edition, l’ultimo capitolo della serie NBA 2K per Apple Arcade, è ora disponibile.
Apple Arcade è il servizio in abbonamento di Apple che offre accesso illimitato a oltre 200 giochi. Con in copertina Shai Gilgeous-Alexander, MVP delle Finals NBA 2025, il gioco introduce nuove funzionalità e miglioramenti, offrendo ai fan l’esperienza NBA 2K su tutti i dispositivi Apple.
In NBA 2K26 Arcade Edition, i giocatori possono vivere i tanto amati modelli di gioco e tante nuove funzionalità, tra cui l’introduzione delle NBA Eras nella modalità The Association, un’esperienza Il mio GIOCATORE completamente rinnovata per creare il giocatore perfetto e la possibilità di vivere il percorso di una stella NBA nella modalità La mia CARRIERA.
Scopri nuovi e coinvolgenti modi di giocare a NBA 2K26 Arcade Edition:
- Il mio GIOCATORE Rivisitato: grazie al nuovo File editor de Il mio GIOCATORE i giocatori potranno creare un set di abilità ispirato ad alcune delle più grandi stelle della lega. Sarà possibile ottenere ricompense come scarpe, abiti, tatuaggi e altro ancora, mentre si perfezionano le proprie capacità grazie a nuovi tutorial, mini-giochi ed esercitazioni.
- La mia CARRIERA: i giocatori iniziano come matricole, mettono insieme la loro squadra dei sogni con le più grandi stelle dell’NBA e la guidano durante il campionato verso la gloria.
- NBA Eras: una nuova aggiunta alla modalità Association, NBA Eras consente ai giocatori di gestire le dinastie più iconiche dell’NBA. Restate sintonizzati per le nuove decadi di NBA Eras, che verranno rilasciate con ogni aggiornamento.
- Quartiere Rivisitato: i giocatori possono ora esplorare il Quartiere con i nuovi campi da streetball e completare missioni con i propri Il mio GIOCATORE. Sono disponibili ricompense come scarpe, abiti, tatuaggi e molto altro.
- The Association: i giocatori possono continuare a diventare GM e Allenatore Capo della loro franchigia NBA preferita e costruire una squadra dei sogni effettuando scambi, firmando free agent, osservando i prospetti e gestendo le finanze, il tutto con un’esperienza migliorata in The Association.
- Altri modi per giocare: i giocatori possono rivivere partite iconiche di superstar NBA e leggende ritirate nella Paragon Mode, con nuovi giocatori disponibili in ogni stagione. La Blacktop Mode permette partite di street basketball 3v3 scegliendo tra tutte le 30 squadre NBA e sfidando amici in tempo reale. In Partita Veloce, i rivali si affrontano in partite 5v5, mentre chi preferisce osservare può usare la Modalità Spettatore per vivere l’azione a bordo campo o seguire le partite della stagione NBA con NBA Today.
Per ulteriori informazioni sulle funzionalità del gioco, visita la pagina di NBA 2K26 Arcade Edition sull’App Store e sull’app Apple Games.
