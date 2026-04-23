Marilyn Manson a Ferrara, niente convento per il backstage dopo lo stop della Curia

Marilyn Manson non dormirà nel convento delle suore a Ferrara dopo il divieto arrivato dalla Curia. Il sindaco Alan Fabbri spiega che la decisione è stata presa dopo l’eco mediatica sulla vicenda legata al concerto dell’11 luglio.

Marilyn Manson non sarà accolto nel convento delle suore di San Vincenzo durante il suo soggiorno a Ferrara per il concerto previsto l’11 luglio 2026 al Ferrara Summer Festival. La soluzione, utilizzata negli anni come area backstage per gli artisti, è stata cancellata dopo una decisione arrivata dall’alto, come riferito dal sindaco Alan Fabbri.

Il primo cittadino ha raccontato sui social che, in passato, musicisti di fama internazionale avevano già usufruito degli spazi del convento per prepararsi prima di salire sul palco in piazza Ariostea. Anche gruppi come gli Slipknot erano stati ospitati senza problemi nello stesso contesto.

Dopo la diffusione della notizia sulla possibile permanenza di Marilyn Manson nella struttura religiosa, le suore hanno comunicato la loro impossibilità a proseguire nella collaborazione. Secondo quanto riportato dal sindaco, la scelta sarebbe legata a indicazioni ricevute dalla Curia, con cui lo stesso Fabbri ammette di avere rapporti complicati.

Il sindaco ha voluto ringraziare le religiose per il supporto offerto negli anni all’organizzazione del festival, sottolineando come la decisione non dipenda direttamente da loro. Allo stesso tempo ha espresso perplessità per una chiusura che, a suo avviso, contrasta con l’idea di accoglienza che dovrebbe caratterizzare la Chiesa.

L’amministrazione comunale si è già attivata per individuare una nuova struttura che possa ospitare gli artisti durante l’evento. Il Ferrara Summer Festival resta confermato e continuerà a svolgersi con un programma musicale già definito.