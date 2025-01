Marilyn Manson: cadono le accuse di violenza domestica dopo quattro anni di indagini

Marilyn Manson, all'anagrafe Brian Warner, non dovrà affrontare processi per le accuse di violenza domestica e aggressioni sessuali. Lo ha deciso il 24 gennaio il procuratore distrettuale della contea di Los Angeles, concludendo un'indagine durata quattro anni.

Le accuse risalgono al 2021, quando diverse donne, tra cui l'attrice Evan Rachel Wood, denunciarono presunti abusi. Wood, che ha avuto una relazione con Manson dal 2006 al 2010, aveva raccontato episodi di violenza, incluso uno durante le riprese del video musicale "Heart Shaped Glasses" nel 2007.

Secondo il procuratore Nathan Hochman, le accuse non sono cadute in prescrizione, ma non esistono prove sufficienti per dimostrarle oltre ogni ragionevole dubbio. In un comunicato, Hochman ha elogiato il coraggio delle donne che hanno denunciato, sottolineando il loro contributo nel sensibilizzare l'opinione pubblica sugli abusi domestici e sessuali. Grazie alle loro azioni, sono stati estesi i termini di prescrizione per tali reati, migliorando il sistema giudiziario e fornendo maggiori strumenti per perseguire i responsabili.

L'avvocato di Marilyn Manson, Howard King, si è dichiarato soddisfatto della decisione, ribadendo l'innocenza del suo assistito.