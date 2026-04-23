Mondragone, bambini tra rifiuti e animali in casa-discarica: denunciata una donna

A Mondragone una donna viveva con tre figli piccoli tra rifiuti e animali in condizioni estreme, la scoperta durante un controllo nelle aree critiche della Terra dei Fuochi ha fatto emergere una situazione sanitaria gravissima

I carabinieri hanno scoperto una situazione di forte degrado a Mondragone, nella zona di Pescopagano, durante un’attività di controllo nelle aree più sensibili della Terra dei Fuochi. All’interno di un’abitazione, una donna di 36 anni viveva con il marito e i tre figli minorenni in mezzo a rifiuti accumulati e condizioni igieniche fuori controllo.

Gli ambienti della casa e le aree esterne erano invasi da sporcizia ed escrementi. In quello spazio ristretto convivevano anche numerosi animali: tredici cani, tre gatti e persino un pitone reale, costretti a vivere nello stesso scenario di abbandono e incuria.

L’intervento è stato eseguito con il supporto del Nucleo Cites di Napoli, del personale sanitario e dei servizi sociali. Dopo l’ispezione, le autorità hanno disposto l’allontanamento immediato dei bambini, affidati a un familiare per garantire la loro sicurezza.

L’immobile è stato sequestrato e affidato al Comune. La donna è stata denunciata a piede libero con l’accusa di gestione illecita di rifiuti e abbandono. Gli animali domestici sono stati trasferiti in strutture convenzionate dal servizio veterinario, mentre il pitone è stato preso in carico dai carabinieri del Cites.

La vicenda è stata segnalata alla Procura ordinaria e a quella per i minorenni, chiamate a valutare le responsabilità legate alla tutela dei figli in un contesto definito dai soccorritori come estremamente grave.