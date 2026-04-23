Domenico Caliendo, tre esposti contro l'avvocato Petruzzi e il caso delle morti al Monaldi

L’avvocato Francesco Petruzzi è finito al centro di tre esposti disciplinari presentati da colleghi per presunte violazioni deontologiche mentre segue il caso di Domenico Caliendo e altre morti pediatriche al Monaldi.

L’avvocato Francesco Petruzzi, che assiste la famiglia del piccolo Domenico Caliendo, è stato destinatario di un secondo e terzo esposto al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli. Le segnalazioni, presentate da altri legali, si aggiungono a una prima già depositata nelle settimane precedenti e chiedono una valutazione disciplinare per presunte violazioni del Codice deontologico.

Il legale respinge le accuse e chiarisce che la sua attività è orientata esclusivamente a ricostruire i fatti e ottenere giustizia. Secondo quanto riferisce, uno degli esposti richiama il principio secondo cui la professione forense non può essere trattata come un’attività commerciale e sottolinea la necessità di mantenere un approccio discreto, senza esposizione mediatica.

Le contestazioni non riguardano soltanto la vicenda di Domenico Caliendo. Negli atti vengono citati anche altri casi seguiti da Petruzzi, relativi alla morte di quattro minori — tre bambine e un bambino, Iside, Gioia, Sanem e Antonio — tutti ricoverati presso l’ospedale Monaldi. Il legale evidenzia il peso umano di queste vicende, ricordando il dolore delle famiglie coinvolte e la necessità di accertare eventuali responsabilità.

Petruzzi contesta inoltre alcuni passaggi contenuti negli esposti, spiegando che in uno di essi si fa riferimento a profili penali che, a suo avviso, non riguardano i procedimenti in corso, limitati invece all’ambito civile. Ribadisce di aver operato nel rispetto delle regole professionali e di non comprendere le ragioni delle iniziative intraprese nei suoi confronti.

Il legale, che parteciperà il 28 aprile a un incontro promosso dall’Aido al Senato, afferma infine che eventuali tentativi di limitarne l’azione non avranno effetto e che continuerà a portare avanti le cause affidategli.