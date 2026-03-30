Morte di Domenico Caliendo, nuove richieste di risarcimento contro il Monaldi

Domenico Caliendo è morto al Monaldi per un’infezione ospedaliera e la famiglia avvia nuove azioni legali, chiedendo risarcimenti milionari anche per altri tre casi simili avvenuti nella stessa struttura.

L’avvocato Francesco Petruzzi, che rappresenta la famiglia Caliendo-Marcolino, ha annunciato l’intenzione di presentare altre tre richieste di risarcimento nei confronti dell’ospedale Monaldi di Napoli. La vicenda ruota attorno alla morte del piccolo Domenico Caliendo, avvenuta il 21 febbraio, che secondo quanto sostenuto dal legale sarebbe legata a un’infezione contratta in ambito ospedaliero.

Le nuove azioni riguardano casi analoghi verificatisi nella stessa struttura sanitaria. Petruzzi ha spiegato che si tratta di tre bambini deceduti dopo aver contratto un batterio nosocomiale, cioè un’infezione acquisita durante il ricovero. Tra questi, uno dei piccoli pazienti era stato sottoposto a un trapianto di cuore.

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Le richieste saranno avanzate attraverso procedure di componimento bonario e, complessivamente, ammonteranno a circa 10 milioni di euro. Si tratta di un ulteriore passo dopo la prima iniziativa legale già avviata all’inizio di marzo, quando era stata presentata una richiesta di risarcimento da tre milioni di euro per il caso di Domenico.