Il principe Harry a Kiev per una visita a sorpresa tra incontri e sostegno ai militari ucraini

Il principe Harry è arrivato a Kiev il 23 aprile per una visita non annunciata legata al sostegno ai soldati ucraini, con incontri istituzionali e umanitari mentre continuano gli attacchi tra Russia e Ucraina.

Il principe Harry è giunto a Kiev giovedì 23 aprile senza alcun annuncio ufficiale. La notizia è stata diffusa attraverso i canali social delle autorità ucraine, accompagnata da un video che mostra l’arrivo del duca del Sussex in treno nella capitale.

Non si tratta della prima volta dall’inizio del conflitto: è infatti la terza visita in Ucraina per il principe dall’invasione russa del 2022. “È bello essere di nuovo in Ucraina”, ha detto al suo arrivo, confermando il legame costruito con il Paese e con i militari impegnati al fronte.

Durante il soggiorno, Harry è atteso al Kyiv Security Forum, dove dovrebbe intervenire per affrontare i temi legati alla sicurezza e al conflitto in corso. In agenda anche un incontro con gli artificieri della HALO Trust, organizzazione umanitaria impegnata nella bonifica delle mine e sostenuta in passato dalla principessa Diana.

La visita si svolge mentre proseguono gli attacchi tra le parti. Le autorità ucraine hanno segnalato nelle ultime ore la morte di due persone e il ferimento di altre otto nella regione di Dnipro, dove risulta anche un disperso. Tra i feriti figurano due minori, di nove e quattordici anni, ricoverati in ospedale.

Sul fronte opposto, nella regione russa di Samara, un attacco attribuito all’Ucraina avrebbe causato una vittima, secondo quanto comunicato dal governatore locale. Il ministero della Difesa di Mosca ha inoltre dichiarato di aver abbattuto 154 droni ucraini nelle ultime operazioni.