Laptop con USB-C obbligatoria dal 2026 nell'Unione Europea
Dal 28 aprile 2026 l’Unione Europea impone ai produttori di laptop l’adozione dell’USB-C per ridurre i rifiuti elettronici. La norma elimina i caricabatterie proprietari e punta su soluzioni universali compatibili tra dispositivi diversi.
A partire dal 28 aprile 2026, tutti i nuovi laptop venduti nell’Unione Europea dovranno essere dotati di porta USB-C per la ricarica. La misura amplia la direttiva già applicata a smartphone, tablet e altri dispositivi elettronici, con l’obiettivo di limitare l’accumulo di rifiuti e rendere più semplice l’uso quotidiano dei prodotti tecnologici.
La nuova normativa cambia anche le abitudini di acquisto. I caricabatterie non saranno più sempre inclusi nelle confezioni, lasciando agli utenti la possibilità di utilizzare alimentatori compatibili già in loro possesso o acquistare soluzioni universali. Il mercato si orienta così verso accessori più versatili, capaci di alimentare più dispositivi con un unico strumento.
Tra le proposte disponibili, Anker introduce il modello Zolo 140W, pensato per chi utilizza più dispositivi contemporaneamente. Il caricatore sfrutta tecnologia GaN e raggiunge una potenza complessiva di 140 watt, permettendo di collegare fino a quattro dispositivi. Le porte USB-C consentono, ad esempio, di ricaricare un laptop di grandi dimensioni fino al 50% in circa mezz’ora.
Il dispositivo integra un sistema di sicurezza che controlla costantemente la temperatura e protegge le apparecchiature collegate. Un display a colori fornisce informazioni immediate sullo stato della ricarica, sull’utilizzo delle porte e sulle condizioni operative, rendendo più semplice la gestione.
Per chi cerca una soluzione ancora più compatta, Anker propone Prime 160W, un caricatore ad alta potenza in formato ridotto. Nonostante le dimensioni contenute, è in grado di erogare fino a 160 watt e di ricaricare rapidamente notebook di fascia alta, raggiungendo metà batteria in circa 25 minuti.
Grazie alla tecnologia di distribuzione intelligente dell’energia, il dispositivo gestisce più apparecchi collegati senza cali di prestazioni. Il sistema di monitoraggio permette inoltre di controllare in tempo reale i parametri di ricarica tramite display e applicazione mobile.
L’introduzione del caricatore unico per laptop segna un passaggio verso un ecosistema più uniforme, dove accessori e dispositivi possono funzionare insieme senza limitazioni legate a standard proprietari. Il cambiamento punta a semplificare l’esperienza degli utenti e a ridurre l’impatto ambientale legato alla produzione di alimentatori diversi per ogni prodotto.
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