Italia ai Mondiali 2026 al posto dell'Iran, la proposta di Zampolli a Trump e Infantino

Paolo Zampolli propone a Donald Trump di inserire l’Italia ai Mondiali 2026 al posto dell’Iran, ipotesi legata alle tensioni tra Washington e Teheran e all’incertezza sulla partecipazione della nazionale asiatica.

Paolo Zampolli, inviato speciale degli Stati Uniti in Italia, ha avanzato una proposta diretta a Donald Trump e al presidente della Fifa Gianni Infantino: inserire l’Italia ai Mondiali 2026 in caso di esclusione dell’Iran. L’idea nasce dal clima di tensione tra Washington e Teheran e dalla possibile rinuncia della nazionale iraniana alla competizione.

Zampolli ha spiegato di aver suggerito personalmente la soluzione, sottolineando il valore storico della Nazionale italiana, forte di quattro titoli mondiali. A suo giudizio, la presenza degli azzurri darebbe prestigio al torneo, che prenderà il via l’11 giugno negli Stati Uniti, in Messico e in Canada.

L’eventuale assenza dell’Iran resta però legata a sviluppi politici ancora incerti. Dopo una tregua recentemente prorogata, i rapporti tra i due Paesi restano delicati. Dall’Iran arrivano posizioni contrastanti: il ministro dello Sport Ahmad Donyamali ha ammesso che il governo potrebbe anche decidere di non partecipare, rimandando ogni scelta alle condizioni future e al Consiglio di Sicurezza Nazionale.

Nel frattempo, la Fifa starebbe valutando diverse opzioni per colmare un eventuale vuoto nel tabellone. Tra queste, anche l’ipotesi di un playoff intercontinentale a quattro squadre per assegnare l’ultimo posto disponibile nella competizione.

Sull’argomento è intervenuta anche Evelina Christillin, già membro Uefa nel Consiglio Fifa, che ha definito complicata la presenza dell’Iran. Secondo Christillin, la decisione finale spetta esclusivamente alla Fifa, che può intervenire in base al proprio regolamento, in particolare all’articolo 6.7.

I rapporti tra Infantino e Trump restano molto stretti. Il presidente della Fifa è spesso presente alla Casa Bianca e ha partecipato a diversi eventi istituzionali organizzati dall’amministrazione americana. Trump considera i Mondiali 2026 uno degli appuntamenti più rilevanti per gli Stati Uniti, insieme alle Olimpiadi di Los Angeles del 2028, e guarda al torneo come a una vetrina globale di primo piano.