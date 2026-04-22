Firenze, turista si arrampica sulla fontana del Nettuno per una sfida e provoca danni

Una turista di 28 anni danneggia la fontana del Nettuno a Firenze durante un addio al nubilato, arrampicandosi sulla statua per una sfida. Il gesto le costa una denuncia e danni stimati in circa 5 mila euro.

Una serata di festa si è trasformata in un episodio costoso e rischioso in piazza della Signoria, a Firenze. Una donna di 28 anni, di origine straniera, è stata fermata dopo essersi introdotta nella fontana del Nettuno, conosciuta anche come il Biancone, con l’obiettivo di portare a termine una prova legata al suo addio al nubilato.

Secondo quanto ricostruito, la giovane ha scavalcato la recinzione e il bordo della vasca, evitando di entrare in acqua e scegliendo invece di salire direttamente sulle sculture. Si è arrampicata sulle zampe dei cavalli che sorreggono la conchiglia, cercando di raggiungere alcune parti della statua per completare la sfida.

L’intervento della polizia municipale è stato immediato: gli agenti l’hanno fatta scendere e uscire dalla fontana. Le immagini dell’accaduto, riprese in un video, hanno contribuito a chiarire la dinamica dei fatti e a identificarla con precisione.

Il gesto ha avuto conseguenze anche sul piano legale. La 28enne è stata denunciata per danneggiamento di bene artistico. I tecnici della Fabbrica di Palazzo Vecchio, intervenuti per una verifica, hanno rilevato segni evidenti sulle parti della fontana dove la donna si era arrampicata.

Il sopralluogo ha confermato la presenza di danni sulle zampe dei cavalli e su un fregio utilizzato come appiglio per non scivolare. Si tratta di lesioni definite contenute ma rilevanti, con una stima complessiva che si aggira intorno ai 5 mila euro per il ripristino dell’opera realizzata da Bartolomeo Ammannati.