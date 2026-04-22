Spari da un'auto contro ciclisti e passanti a Vo' Euganeo, denunciati due 18enni

Due 18enni di Padova hanno sparato con un fucile softair contro ciclisti e passanti a Vo’ Euganeo durante Pasquetta, colpendo quattro persone mentre si muovevano in auto lungo le strade della zona.

Nel giorno di Pasquetta, lunedì 6 aprile, due ragazzi appena maggiorenni residenti nel Padovano hanno preso di mira alcune persone lungo le strade di Vo’ Euganeo, sparando colpi da un’auto in corsa con un fucile da softair.

Il primo episodio ha coinvolto un ciclista che si stava allenando: i due lo hanno affiancato con la vettura e lo hanno colpito alla gamba sinistra. Poco dopo, in un secondo momento, tre persone impegnate in una scampagnata sono state raggiunte dagli stessi colpi, riportando ferite.

I carabinieri sono riusciti a risalire ai responsabili grazie alle testimonianze delle vittime e all’analisi delle immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona. Le riprese hanno permesso di ricostruire con precisione gli spostamenti e la dinamica degli attacchi.

L’arma utilizzata, un fucile da softair a batteria acquistabile liberamente, è stata sequestrata durante gli accertamenti. I due giovani sono stati denunciati per quanto accaduto.

Un episodio simile si era già verificato l’anno precedente in provincia di Verona, dove un gruppo di ciclisti dilettanti era stato bersaglio di colpi sparati mentre si allenava su strada.