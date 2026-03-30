Auto in mare a Ortigia, madre e figlia salvate da due passanti

Una turista inglese perde il controllo dell’auto e finisce in mare a Ortigia insieme alla figlia di 5 anni durante una manovra nel porto piccolo, ma due passanti si tuffano subito e riescono a tirarle fuori dall’abitacolo.

Una donna di origine inglese e la figlia di cinque anni sono finite in acqua con l’auto nel porto piccolo di Ortigia, a Siracusa. L’incidente è avvenuto durante una manovra: la conducente avrebbe perso il controllo del veicolo, una Ford Puma a noleggio, che è scivolato in mare nel giro di pochi istanti.

Le urla di chi ha assistito alla scena hanno attirato l’attenzione di due passanti, che non hanno esitato a tuffarsi per soccorrere le occupanti. I due uomini sono riusciti a raggiungere rapidamente l’auto e, approfittando dei finestrini aperti, hanno estratto prima la bambina e poi la madre, portandole in salvo.

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Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia municipale di Siracusa per ricostruire l’accaduto. Le due persone coinvolte non hanno riportato ferite e stanno bene, nonostante il forte spavento.

I vigili del fuoco, insieme alla Guardia costiera, hanno provveduto al recupero del mezzo finito in acqua. Durante le operazioni sono stati recuperati anche documenti, effetti personali e il cellulare della donna rimasti all’interno dell’abitacolo.

Secondo quanto riferito dai soccorritori, senza l’intervento immediato dei due passanti la situazione avrebbe potuto avere conseguenze molto più gravi. I due uomini, dopo il salvataggio, si sono allontanati senza lasciare il proprio nome.