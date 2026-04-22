Padova, Marco Cossi ucciso a coltellate nel sottopassaggio, fermato il socio Samuele Donadello

Marco Cossi è stato ucciso a Padova con numerose coltellate dal socio Samuele Donadello dopo contrasti legati a un progetto di lavoro. I due stavano avviando un food truck quando è scoppiata la lite finita in tragedia.

Marco Cossi, 48 anni, è stato trovato senza vita in un sottopassaggio a Padova nella notte tra domenica e lunedì, colpito con una quindicina di fendenti. Il corpo è stato scoperto da alcuni passanti che hanno subito dato l’allarme, ma i soccorsi si sono rivelati inutili.

Per il delitto è stato fermato il socio in affari Samuele Donadello, 47 anni, ora indagato per omicidio volontario. L’uomo è stato interrogato a lungo in questura alla presenza del pubblico ministero e dei vertici della squadra Mobile, fino ad ammettere le proprie responsabilità.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, alla base dell’aggressione ci sarebbero tensioni legate a un progetto imprenditoriale condiviso. I due avevano infatti pianificato l’apertura di un food truck, iniziativa che avrebbe generato contrasti fino alla violenta escalation.

Gli agenti avevano già concentrato i sospetti su Donadello nelle ore successive all’omicidio. Era stato l’unico a rimanere in questura dopo essere stato convocato insieme ad altri amici con cui la vittima aveva trascorso la serata precedente.

La svolta è arrivata quando lo stesso indagato si è presentato spontaneamente in questura per chiarire la propria posizione. L’interrogatorio, iniziato al mattino e proseguito per diverse ore, ha portato alla confessione.

Gli investigatori stanno ancora cercando l’arma utilizzata per l’aggressione, non ancora rinvenuta, mentre proseguono gli accertamenti per definire con precisione la dinamica dell’omicidio e i momenti che hanno preceduto l’incontro fatale.