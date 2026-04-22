Ulefone e RugOne tecnologie rugged AI Fiera di Canton 2026

Ulefone e RugOne presentano alla 139ª Fiera di Canton nuovi dispositivi rugged con intelligenza artificiale, tra smartphone modulari, walkie-talkie 4G e wearable avanzati.

Ulefone e RugOne portano l’intelligenza artificiale nel mondo rugged alla 139ª Fiera di Canton

Alla 139ª edizione della Fiera di Canton 2026, uno degli appuntamenti più rilevanti per l’elettronica e l’industria globale, Ulefone e RugOne hanno presentato una nuova generazione di dispositivi rugged caratterizzati dall’integrazione di funzioni basate sull’intelligenza artificiale, con l’obiettivo di migliorare comunicazione, acquisizione video e monitoraggio in contesti operativi complessi.

RugOne Xsnap 7 Pro: smartphone rugged con action camera modulare

Il dispositivo più rappresentativo della collaborazione tra i due marchi è il RugOne Xsnap 7 Pro, uno smartphone rugged che introduce un approccio modulare alla registrazione video, integrando una action camera magnetica removibile che può essere utilizzata separatamente dal corpo principale del telefono, consentendo riprese da angolazioni difficili o in movimento senza vincoli fisici diretti. Il modulo camera, di dimensioni molto compatte, può essere agganciato magneticamente allo smartphone, che funge da unità di controllo e ricarica, permettendo all’utente di gestire le registrazioni attraverso l’interfaccia principale del dispositivo.

Questo sistema è pensato per scenari in cui è richiesta mobilità, come attività outdoor, lavori tecnici o ambienti industriali, dove una videocamera tradizionale potrebbe risultare ingombrante. Un altro elemento centrale è l’ecosistema di accessori magnetici, progettato per consentire il montaggio rapido su superfici o attrezzature, favorendo riprese in modalità POV (point of view) senza l’utilizzo delle mani, soluzione utile per operatori sul campo o sportivi.

RugOne Xlink 7: comunicazione 4G e IA per ambienti estremi

Accanto allo smartphone, RugOne ha introdotto il modello Xlink 7, un dispositivo compatto che combina le funzionalità di un walkie-talkie con la connettività 4G globale, permettendo comunicazioni a lunga distanza senza dipendere da infrastrutture radio locali. Il dispositivo supporta comunicazioni vocali bidirezionali fino a cinque utenti contemporaneamente, caratteristica utile per squadre operative distribuite su aree geografiche estese. L’integrazione di un chip dedicato all’intelligenza artificiale consente la riduzione attiva del rumore ambientale, filtrando vento e interferenze per migliorare la qualità audio anche in contesti difficili.

La presenza di un assistente vocale attivabile tramite pulsante “push-to-talk” introduce funzioni aggiuntive come aggiornamenti meteo, controllo di dispositivi collegati e coordinamento tra membri di un team. Dal punto di vista della resistenza, il dispositivo è certificato IP68/IP69K e conforme allo standard militare MIL-STD-810H, indicando una protezione elevata contro acqua, polvere e urti.

Ulefone Armor Watch Ultra: wearable rugged con funzioni avanzate

Nel segmento dei dispositivi indossabili, Ulefone ha presentato l’Armor Watch Ultra, uno smartwatch progettato per un utilizzo misto tra attività professionali e sportive, dotato di display AMOLED da 1,93 pollici protetto da Gorilla Glass 3. Tra le funzionalità principali emerge la possibilità di gestire messaggi direttamente dal polso grazie all’integrazione di applicazioni di messaggistica come WhatsApp, oltre a un sistema di navigazione basato su GPS e AGPS che consente un tracciamento preciso anche senza connessione dati, grazie alle mappe offline integrate. Sul fronte del monitoraggio fisico, il dispositivo supporta oltre 160 modalità sportive e integra sensori per il controllo continuo della frequenza cardiaca e l’analisi del sonno, includendo la distinzione tra diverse fasi come sonno leggero, profondo e riposo diurno, dati utili sia per utenti sportivi sia per attività di monitoraggio generale.

Tablet e smartphone della serie Note: soluzioni più tradizionali

Oltre ai dispositivi rugged, Ulefone ha ampliato la propria offerta con prodotti più orientati all’uso quotidiano, come il tablet Tab A12 Pro, dotato di display da 12,2 pollici con risoluzione 2.4K e sistema audio a quattro altoparlanti con potenza dichiarata fino a 103 dB, caratteristiche che lo rendono adatto a contenuti multimediali e attività produttive. Il dispositivo utilizza un processore a 6 nm progettato per garantire un equilibrio tra prestazioni e consumo energetico, mentre i nuovi smartphone Note 22 e Note 23 si collocano in una fascia più accessibile, offrendo funzionalità essenziali per comunicazione e utilizzo quotidiano senza particolari elementi distintivi sul piano tecnologico.

Il ruolo dell’intelligenza artificiale nei dispositivi rugged

Un aspetto trasversale alle novità presentate è l’integrazione dell’intelligenza artificiale in funzioni specifiche, come la cancellazione del rumore, l’assistenza vocale e l’ottimizzazione dei processi operativi, elementi che non trasformano radicalmente l’uso dei dispositivi ma introducono miglioramenti incrementali nella gestione delle attività quotidiane. Nel contesto dei dispositivi rugged, l’IA assume un ruolo pratico più che sperimentale, contribuendo a migliorare affidabilità e usabilità in ambienti complessi, dove fattori come rumore, condizioni climatiche e mobilità rappresentano criticità concrete.

La partecipazione di Ulefone e RugOne alla Fiera di Canton 2026 evidenzia una strategia focalizzata sull’evoluzione dei dispositivi rugged attraverso l’integrazione di moduli innovativi e funzionalità basate sull’intelligenza artificiale, con un approccio che combina resistenza fisica e miglioramenti operativi mirati. Le soluzioni presentate, dallo smartphone modulare con action camera al sistema di comunicazione 4G avanzato, mostrano un orientamento verso scenari d’uso professionali e outdoor, mentre l’espansione verso tablet e smartphone tradizionali indica la volontà di coprire segmenti di mercato più ampi senza abbandonare il focus principale sulla robustezza e l’affidabilità.