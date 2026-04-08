GAMM Game Museum al Romics 2026 - tornei, laboratori e cultura videoludica alla Fiera di Roma

Il GAMM Game Museum , il museo del videogioco di Roma, sarà presente al Romics 2026 con un programma articolato che fonderà il gioco alla formazione e cultura videoludica.

Dal 9 al 12 aprile presso la Fiera di Roma , l'area GAMM (padiglione 6 stand C11) propone tornei aperti al pubblico, laboratori didattici originali e un palinsesto pensato per coinvolgere studenti e visitatori di ogni età.

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Il videogioco come competizione, ma anche come linguaggio e come forma d'arte: questa è la filosofia che anima la presenza del GAMM a Romics 2026. Nei quattro giorni della fiera infatti, si susseguiranno sessioni di gioco e tornei gratuiti su alcuni dei titoli più amati delle ultime generazioni; da Wii Sports a FC 26 , da Dragon Ball: Sparking! Zero a Tekken 8 , fino a Mario Kart World su Nintendo Switch 2, con sfide aperte al pubblico fino a 24 partecipanti per turno, in un clima di competizione amichevole e grande spettacolarità. In palio degli ingressi gratuiti per il museo.

Le giornate di giovedì 9 e venerdì 10 aprile , sono state pensate anche per un il pubblico delle scuole e dei bambini, e prevederanno due laboratori didattici originali a partecipazione gratuita.

PERSONAGGI IN GIOCO — Previsto, sempre all’interno dell’area Kids del Romics (Pad 6, stand A1), un laboratorio di character design (giovedì 9 aprile, ore 12:00 adatto ad un target ragazzi dai 6 agli 11 anni) dove i giovani ospiti potranno scoprire come nascono i personaggi dei videogiochi, come nascono gli eroi, gli antagonisti, e come si modellano le storie. Divisi in piccoli gruppi verranno guidati alla creazione del proprio personaggio sotto la supervisione di esperti. Un primo passo quindi, attraverso la grammatica visiva del game design.

IL LABORATORIO — Previsto per venerdì 10 aprile (ore 14:00) un laboratorio di narrazione interattiva dedicato ad un pubblico dai 10 ai 15 anni, presso l’area kids del Romics, Pad 6, stand A1) sotto la guida dello staff GAMM. Nel corso dell’evento sono previste attività che eserciteranno la creatività stimolando la collaborazione.

Il programma completo

Laboratori presso l’area Kids del Romics

Giovedì 9 aprile ore 12:00 - LAB. PERSONAGGI IN GIOCO (area Kids Romics)

Venerdì 10 aprile ore 14:00 - LAB. STORIE CHE SI GIOCANO (area Kids Romics)

Tornei presso lo stand del GAMM

Giovedì 9 aprile —ore 11:00 Wii Sports (Wii) · ore 15:00 FC 26 (PS5) · ore 16:00 Dragon Ball: Sparking! Zero (PS5) · ore 17:00 Mario Kart World (Switch 2)

Venerdì 10 aprile — ore 12:00 Tekken 8 (PS5) · ore 15:00 FC 26 (PS5) · ore 16:00 Dragon Ball: Sparking! Zero (PS5) · ore 17:00 Mario Kart World (Switch 2)

Sabato 11 aprile — ore 11:00 Wii Sports (Wii) · ore 12:00 Mortal Kombat 11 (PS5) · ore 15:00 FC 24 (PS5) · ore 17:00 Mario Kart World (Switch 2) · ore 18:00 Tekken 8 (PS5)

Domenica 12 aprile — ore 11:00 Wii Sports (Wii) · ore 12:00 Dragon Ball: Sparking! Zero (PS5) · ore 15:00 FC 24 (PS5) · ore 17:00 Mario Kart World (Switch 2) · ore 18:00 Mortal Kombat 11 (PS5)

Tutte le attività sono aperte al pubblico con un massimo di 24 partecipanti per sessione.