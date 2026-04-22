Francesca Manzini pronta a lasciare il Grande Fratello Vip per Paola Caruso, Todaro smentisce le difficoltà economiche

Francesca Manzini pensa di lasciare il Grande Fratello Vip per aiutare Paola Caruso convinta che abbia problemi economici, ma Raimondo Todaro mette in dubbio questa versione raccontando dettagli sulla sua vita fuori dalla Casa

A poche ore dalla diretta del Grande Fratello Vip, Francesca Manzini ha confidato a Raimondo Todaro l’intenzione di abbandonare il reality. L’imitatrice, in un momento di fragilità, ha spiegato di voler rinunciare alla propria permanenza per permettere a Paola Caruso di restare più a lungo e guadagnare di più.

Secondo Manzini, la coinquilina si troverebbe in una situazione economica complicata e avrebbe bisogno del montepremi per sostenere le spese legate al figlio. «Se esce lei, esco io al posto suo», ha detto, ribadendo la volontà di sacrificarsi per offrirle un aiuto concreto.

La reazione di Raimondo Todaro è stata però netta. Il ballerino ha invitato l’amica a riflettere e ha ridimensionato il quadro descritto, sostenendo che Paola Caruso non sarebbe affatto priva di sostegno. Ha infatti parlato del supporto del compagno, Fabio Talin, che secondo lui contribuirebbe in modo significativo alle spese personali della showgirl.

Todaro ha fatto riferimento a cifre importanti, tra interventi chirurgici e serate in ristoranti di alto livello, con conti mensili elevati coperti dal partner. Un racconto che ha messo in discussione l’idea di una reale difficoltà economica, sorprendendo la stessa Manzini.

Nonostante queste rivelazioni, Francesca non ha cambiato posizione. Ha confermato l’intenzione di aiutare Paola anche fuori dal programma e ha lanciato un’idea ai concorrenti, tra cui Alessandra Mussolini, proponendo di organizzare una colletta una volta terminata l’esperienza televisiva.

Resta da capire se durante la puntata serale l’imitatrice porterà avanti la decisione di lasciare il gioco o se le parole di Todaro influenzeranno la sua scelta nelle ore decisive prima della diretta.