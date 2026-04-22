Morte di Alexander Manninger, la lettera della moglie Emily dopo l'incidente a Salisburgo

Emily Manninger racconta la morte del marito Alexander, travolto da un treno il 16 aprile a Salisburgo, spiegando il dolore della famiglia e il ricordo della loro vita insieme con i figli.

Emily Manninger ha affidato ai social parole cariche di dolore per la scomparsa del marito Alexander Manninger, ex portiere della Juventus morto il 16 aprile in un incidente stradale nei pressi di un passaggio a livello a Salisburgo. L’auto su cui viaggiava è stata travolta da un treno, lasciando la famiglia senza risposte davanti a una tragedia improvvisa.

Nel messaggio, la moglie racconta la difficoltà di esprimere una perdita che definisce indescrivibile. Spiega di non essere abituata a condividere pubblicamente momenti così intimi, ma di aver sentito il bisogno di farlo dopo l’ondata di affetto ricevuta da ogni parte del mondo. Seduta a casa con i figli, prova a dare un senso a una realtà che fatica ad accettare.

Emily ripercorre la loro vita familiare, ricordando i due figli, Alexander e Nicolas, e il ruolo centrale che il marito aveva nella loro crescita. Racconta come Manninger avesse scelto di diventare padre dopo la carriera per poter dedicare tempo ai bambini, mantenendo quella promessa con impegno e presenza costante. Lo descrive come un padre attento e profondamente legato ai figli.

Il ricordo si sofferma anche sulla quotidianità condivisa, fatta di attività semplici e momenti insieme: passeggiate, giornate sui laghi, escursioni, sci e soggiorni in montagna. Salisburgo, scrive, era il luogo scelto per costruire la loro vita, un ambiente che considerava sicuro e ideale per crescere la famiglia.

Nel testo emerge anche il legame con amici e parenti, che oggi rappresentano un sostegno concreto. Emily descrive il marito come una persona rispettosa e leale, capace di lasciare un segno nelle persone incontrate. Ricorda il rapporto con la madre e il dolore che la notizia ha provocato in tutta la famiglia.

La lettera si chiude con un pensiero rivolto ai figli e alla forza necessaria per affrontare il futuro senza di lui. Emily parla di fede e della speranza di un nuovo incontro, chiedendo a chi legge di rivolgere una preghiera ai bambini, mentre continua a custodire il ricordo di una vita che definisce piena e condivisa fino all’ultimo giorno.