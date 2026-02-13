James Van Der Beek, l'omaggio della moglie con la canzone di Dawson's Creek dopo la morte

La moglie di James Van Der Beek ricorda l’attore con un omaggio musicale dopo la sua scomparsa a 48 anni. Intanto cresce il sostegno economico alla famiglia, tra donazioni e messaggi di affetto.

Kimberly Van Der Beek è tornata sui social per ricordare il marito scomparso, condividendo una versione acustica di “I Don’t Want To Wait”, brano simbolo della serie “Dawson’s Creek” che ha reso celebre l’attore.

La cover, interpretata da Alana Springsteen insieme a Sara Bares e Lauren LaRue, è stata pubblicata su Instagram accompagnata da un messaggio personale: un ricordo legato agli anni della giovinezza vissuti anche grazie al lavoro dell’attore e un pensiero rivolto alla sua famiglia.

Nei mesi prima della morte, James Van Der Beek affrontava difficoltà economiche legate alle cure.

Poche ore prima, Kimberly aveva annunciato la morte di James Van Der Beek, avvenuta al termine di una lunga battaglia contro il cancro al colon-retto. L’attore aveva 48 anni. Nel messaggio ha raccontato che il marito ha affrontato gli ultimi giorni con coraggio e serenità, chiedendo rispetto e privacy per il lutto della famiglia.

La coppia lascia sei figli: Olivia, Joshua, Annabel, Emilia, Gwendolyn e Jeremiah. Subito dopo la notizia, amici e conoscenti hanno avviato una raccolta fondi per sostenere le spese mediche accumulate durante la malattia e aiutare la famiglia a mantenere una stabilità.

La campagna ha rapidamente superato i 2 milioni di dollari. Il denaro servirà a coprire le spese quotidiane, i debiti e l’istruzione dei figli, in un momento segnato da difficoltà economiche oltre che emotive.

Tra i donatori compaiono anche diversi nomi noti del mondo dello spettacolo: Zoe Saldaña ha attivato un contributo mensile, mentre altri come Steven Spielberg hanno effettuato donazioni consistenti a sostegno della famiglia.

Gli organizzatori della raccolta hanno ringraziato pubblicamente per la solidarietà ricevuta, parlando di un aiuto concreto che ha dato forza alla famiglia in un momento particolarmente difficile.